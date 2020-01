To już oficjalne. Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air - poinformował premier Mateusz Morawiecki. LOT wygrał rywalizację o Condora z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull. Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro.

