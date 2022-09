Dziesiątki tysięcy frankowych kredytobiorców mogą dziś zyskać prawo do sporego zarobku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie rozstrzygał w trzech kwestiach, ale najwięcej emocji - i to zarówno wśród frankowiczów, jak i w bankach - budzi kwestia przedawnienia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

TSUE będzie dziś orzekał w sprawie tego, kiedy przedawnia się możliwość pozwania banku za nieuczciwy kredyt frankowy. Obecnie prawo mówi jasno: roszczenia przedawniają się po 10 latach. I to jest problem dla osób, które dekadę temu swój kredyt frankowy spłaciły.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości może to zmienić, jeśli orzeknie, że ten 10-letni okres liczy się dopiero od momentu złożenia przez frankowicza pozwu do sądu. To dla dziesiątek tysięcy rodzin oznacza, że odzyskają prawo do pozwania banku za nieuczciwy kredyt frankowy i odzyskania części pieniędzy.

Pozostałe dwie kwestie frankowe, którymi zajmie się TSUE, sprowadzają się do tego, czy sądy mają prawo zmieniać umowy kredytowe.

Coraz więcej frankowiczów idzie do sądu i wygrywa z bankami. Drogi frank oraz inflacyjny kryzys zachęcają Polaków do dochodzenia swoich praw.

W pierwszej połowie tego roku kredytobiorcy frankowi złożyli prawie 100 tysięcy pozwów. To o 1/4 więcej niż przed rokiem. W 70 proc. przypadków sprawy wygrywali.