Pierwszy raz w historii kurs dolara przekroczył granicę 5 zł. Stało się to we wtorkowy wieczór. Ponad 5 zł zapłacić trzeba także za franka szwajcarskiego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek po godz. 17.30 złoty tracił do franka szwajcarskiego ok. 1 proc., wobec dolara ok. 0,60 proc., a w porównaniu z euro - blisko 0,6 proc.

Nieco ponad godzinę później doszło do historycznego momentu, gdy po raz pierwszy kurs dolara przebił barierę 5 zł. Na rynku międzybankowym było to dokładnie 5,005 zł za amerykańską walutę - informuje businessinsider.com.pl.

Dolar amerykański rośnie w siłę, w przeciwieństwie choćby do funta brytyjskiego, który w poniedziałek na azjatyckiej giełdzie zanotował najniższy kurs w historii.

Ponad 4,78 zł wynosił we wtorek późnym popołudniem kurs euro.

Złoty tracił do głównych walut już od wtorkowego poranka, kiedy to za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,97 zł, za dolara 4,91 zł. Europejska waluta kosztowała 4,75 zł.