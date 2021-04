Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy. Ma go również już Komisja Europejska - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Krajowy Plan Odbudowy przyjęty przez Radę Ministrów. Ma go również już Komisja Europejska - napisał na Twitterze Buda.



Przed nami ważne głosowanie już 4 maja w Sejm RP. Pokażmy, że są sprawy, które nie mogą dzielić - zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej.



4 maja Sejm na dodatkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Projekt we wtorek przyjął rząd.



Kiedy Fundusz Odbudowy zostanie uruchomiony?

Decyzja o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE dotyczy Funduszu Odbudowy gospodarek państw unijnych po pandemii.



Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.



Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.