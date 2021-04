Z Krajowego Programu Odbudowy w postaci grantów do samorządów trafi tylko 20 procent wszystkich środków - wynika z wstępnego planu podziałów pieniędzy, do którego dotarli dziennikarze RMF FM. Samorządy mają dostać za to najwięcej pieniędzy w postaci pożyczek. To będzie prawie 50 procent całości programu reaktywacji gospodarki po pandemii, finansowanego z unijnych środków.

