Kierowców czekają kolejne podwyżki. Po wrześniowej zmianie cen badań technicznych pojazdów Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wzrost opłat za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Nowe stawki mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2026 roku.

Wzrośnie opłata za prawo jazdy. Ale nie tylko /Shutterstock

Kierowców czekają kolejne podwyżki - Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wzrost opłat za prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tablice.

Nowe stawki mają wzrosnąć o 15 proc. i zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2026 roku.

Za prawo jazdy zapłacimy 115,50 zł, za dowód rejestracyjny 62,50 zł, a za zwykłe tablice 92,50 zł.

Rekordowa podwyżka dotyczy tablic indywidualnych - ich cena wzrośnie trzykrotnie, z tysiąca do 3 tys. zł.

Resort infrastruktury pracuje nad nowelizacją dwóch rozporządzeń, które mają dostosować wysokość opłat do obecnych kosztów produkcji dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych. To odpowiedź na liczne wnioski ze strony samorządów, które od lat wskazywały, że obecne stawki nie pokrywają rzeczywistych wydatków urzędów.

Od 21 lat nie zmieniły się opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Od 12 lat opłaty za wydanie prawa jazdy są również takie same - przypomina Przemysław Matysiak ze Związku Powiatów Polskich, cytowany przez portal money.pl.

Ministerstwo przyznaje, że w tym czasie znacząco wzrosły ceny towarów i usług, płaca minimalna oraz koszty zakupu blankietów i druków urzędowych. Dlatego proponuje jednorazową podwyżkę o 15,41 proc.

Ile zapłacą kierowcy?

Zgodnie z projektem rozporządzenia zapłacimy:

za prawo jazdy - 115,50 zł (obecnie 100 zł),

za międzynarodowe prawo jazdy - 40,50 zł (obecnie 35 zł),

za dowód rejestracyjny - 62,50 zł (obecnie 54 zł),

za pozwolenie czasowe (tzw. miękki dowód) - 16 zł (obecnie 13,50 zł).

Wzrosną również opłaty za tablice rejestracyjne:

zwykłe - 92,50 zł (obecnie 80 zł),

motocyklowe - 46,50 zł (obecnie 40 zł),

motorowerowe - 35 zł (obecnie 30 zł).

Zmianie ulegnie także cena znaków legalizacyjnych - z 12,50 zł do 14,50 zł. Największy wzrost dotyczy jednak tablic indywidualnych, za które trzeba będzie zapłacić aż 3 tys. zł zamiast dotychczasowego 1 tys. zł. Resort planuje również, by opłata za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej wynosiła 100 proc. ceny nowej tablicy - obecnie to 50 proc.

Wyższe stawki od 2026 roku

Oba rozporządzenia mają zostać opublikowane w pierwszym kwartale 2026 roku i wtedy też wejdą w życie. Podwyżki obejmą wszystkich kierowców - również tych, którzy posiadają bezterminowe prawa jazdy. Do 2033 roku każdy z nich będzie musiał wymienić dokument na nowy blankiet.

Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że zmiany są konieczne, by "zrównoważyć koszty ponoszone przez organy wydające dokumenty" i dostosować je do realiów gospodarczych.