Kierowca mercedesa, który na rondzie Solidarności w Kołobrzegu świadomie wprowadził swój pojazd w poślizg, otrzymał mandat w wysokości 3 tys. zł i 10 pkt karnych. Namierzyli go policjanci z kołobrzeskiej grupy SPEED, którzy poruszali się nieoznakowanym radiowozem. Funkcjonariusze udostępnili wideo z monitoringu.

Funkcjonariusze poruszali się nieoznakowanym radiowozem i zarejestrowali całe zdarzenie.

Jak podkreślają mundurowi, takie zachowanie to nie tylko przejaw brawury, ale przede wszystkim poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł oraz 10 pkt karnymi.

Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inne niż spowodowanie kolizji czy wypadku - przypominają policjanci. Brawura i popisy za kierownicą mogą skończyć się tragicznie. Zachowania takie będą stanowczo eliminowane z dróg powiatu kołobrzeskiego - dodają.

Na jakiej podstawie tak wysoki mandat?

Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, kto na drodze publicznej, w strefie ruchu lub zamieszkania prowadzi pojazd w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, podlega karze grzywny albo nagany.

W tym przypadku celowe wprowadzenie auta w poślizg zostało uznane za wyraźne naruszenie tego przepisu, co skutkowało nałożeniem wysokiego mandatu i punktów karnych.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przypomina, że demonstracyjne zachowania za kierownicą nie mają nic wspólnego z umiejętnościami jazdy - mogą natomiast zakończyć się tragicznie dla uczestników ruchu.