Marta Domachowska wraca wspomnieniami do czasów, które na zawsze odcisnęły piętno na jej życiu i karierze. W podcaście "Breakpoint" była tenisistka opowiedziała o kulisach wieloletniego sporu sądowego ze swoim byłym sponsorem. Stawka? Milion złotych i konieczność oddawania niemal połowy zarobków.

Marta Domachowska / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

Marta Domachowska była wielką nadzieją polskiego tenisa w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jako juniorka docierała do półfinałów wielkoszlemowych turniejów. W seniorskim tenisie była 37. rakietą świata. W 2004 roku dotarła do finału turnieju w Seulu, gdzie pokonała ją dopiero Maria Szarapowa.

Po latach, w rozmowie z Dawidem Celtem i Markiem Furjanem na kanale "Breakpoint", Domachowska ujawniła mroczny moment swojego sportowego życia, który miał wpłynąć na jej karierę, a także przedwczesne jej zakończenie.

Przerażająca perspektywa milionowego długu

Domachowska mówi o podpisaniu przez jej rodziców koszmarnej umowy z biznesmenem z branży poligraficznej. Tenisistka miała wówczas 16 lat. Gdy osiągnęła pełnoletność, umowa została przepisana na nią.

Jak wspomina zawodniczka, musiała oddawać sponsorowi nawet 35-45 proc. swoich zarobków. Moi rodzice nie skorzystali z pomocy prawnika przy podpisywaniu umowy. Kiedy później prawnik zobaczył ten kontrakt, powiedział, że nigdy by się na to nie zgodził - opowiedziała Domachowska.

Według relacji Domachowskiej, w 2006 roku, gdy miała 20 lat, sponsor podał tenisistkę do sądu za rzekome naruszenie warunków umowy. Zażądał zwrotu poniesionych kosztów, około miliona złotych - powiedziała.

Jeszcze w ciąży chodziłam do sądu. Te sprawy ciągnęły się przez większość mojego życia - podkreśliła.

Przez 15 lat, co kilka miesięcy musiałam stawiać się na rozprawach. Perspektywa długu w wysokości miliona złotych była dla mnie przerażająca - powiedziała.

Z prasy dowiedziałam się, że będzie mnie trenował Wojciech Fibak - wspomniała Domachowska.

Jak mówiła każda decyzja w jej karierze musiała zostać zaakceptowana przez sponsora.

W pewnym momencie priorytetem były dla mnie sprawy sądowe, a nie sport. Byłam tak zmęczona, że nie chciałam już grać w tenisa - powiedziała Domachowska, ale nie przyznała się, jak zakończył się jej spór ze sponsorem.

W 2015 roku Domachowska oficjalnie zakończyła karierę.