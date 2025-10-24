Polski rynek ziemniaka znalazł się w trudnej sytuacji. Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tegoroczne zbiory wyniosły aż 6,8 mln ton, podczas gdy roczne zużycie nie przekracza 6 mln ton. Nadwyżka produkcji wywołuje presję na ceny, a unijne przepisy nie przewidują interwencyjnego skupu ziemniaków.
- W 2025 roku Polska sprowadziła około 170 tys. ton ziemniaków z UE, głównie z Niemiec.
- Wysoka podaż ziemniaków to efekt większych areałów upraw i dobrych plonów, co wynika z wcześniejszych korzystnych cen.
- Duża ilość ziemniaków obniża ceny tych przeznaczonych do konsumpcji. Brak skupu interwencyjnego na ziemniaki w UE ogranicza wsparcie dla rolników w sytuacji nadpodaży.
Według resortu rolnictwa od stycznia do sierpnia 2025 roku do Polski sprowadzono około 170 tys. ton ziemniaków z krajów Unii Europejskiej, z czego blisko 100 tys. ton pochodziło z Niemiec. Jednocześnie obowiązuje zakaz importu ziemniaków z Ukrainy do UE.
Ministerstwo podkreśla, że nadpodaż na rynku jest efektem zwiększonego areału upraw i dobrego plonowania. Wzrost powierzchni upraw wynikał m.in. z korzystnej sytuacji cenowej w poprzednich latach, co zachęciło rolników do jeszcze większej produkcji w 2025 roku. Podobny trend obserwowany jest także w innych krajach Unii Europejskiej.
Duża podaż ziemniaków szczególnie mocno wpływa na ceny ziemniaków przeznaczonych do konsumpcji. Ziemniaki kierowane do przetwórstwa - na chipsy, frytki czy skrobię - sprzedawane są na podstawie umów kontraktacyjnych z zakładami przetwórczymi, co częściowo chroni producentów przed wahaniami cen.
Resort rolnictwa zwraca uwagę, że unijne przepisy nie przewidują skupu interwencyjnego na rynku ziemniaka, co ogranicza możliwości wsparcia dla rolników w sytuacji nadpodaży.
W ostatnich latach rośnie także eksport polskich ziemniaków. W 2023 roku Polska wyeksportowała 7,3 tys. ton ziemniaków, w 2024 roku już około 26 tys. ton, a w 2025 roku (do 19 września) - około 71 tys. ton.