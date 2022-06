30 czerwca mija termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Chodzi o nowy obowiązek informacyjny dla właścicieli domów, którzy muszą zadeklarować, w jaki sposób dany budynek jest ogrzewany. Ci, którzy spóźnią się z informacją, muszą liczyć się z grzywną do nawet 5 tysięcy złotych. Kogo dotyczą nowe przepisy?

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została powołana do życia w ubiegłym roku. Tworząc ją rząd chce uzyskać możliwość zidentyfikowania i określenia źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Obowiązek złożenia takiej deklaracji ciąży na każdym kto jest właścicielem domu jednorodzinnego lub zarządcą budynków wielorodzinnych oraz właścicielem czy zarządcą lokali usługowych i handlowych. Jeśli mieszkamy w spółdzielni, to informacje wprowadza za nas zarządca naszego budynku.

Dwa sposoby

W jaki sposób złożyć deklaracje?

Deklarację do CEEB można złożyć przez internet. Wystarczy zalogować się na stronę ceeb.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego i wpisać dane o naszym budynku. Można też złożyć taką deklarację osobiście w urzędzie swojego miasta lub wysłać ją pocztą. My rekomendujemy jednak formę elektroniczną, która jest tak naprawdę najprostsza i najszybsza - mówi Joanna Niedźwiecka, rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jakie informacje?

W specjalnym formularzu należy podać wszystkie używane źródła ciepła, na przykład kominek, grzejnik gazowy czy piec kaflowy. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Podobnie, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Za brak złożonej deklaracji grozi grzywna od 500 do 5 tysięcy złotych. Termin 30 czerwca dotyczy wszystkich źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 rokiem. Jeśli ktoś zamontował je później, musi zrobić to w ciągu 14 dni.

Co ważne, bez tego dokumentu nie będzie można skorzystać z dotacji na wymianę pieca na gazowy i innych zielonych programów. Złożenie deklaracji pozwoli także korzystać z niższych cen węgla.