Jest nowy zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Potwierdziły się informacje RMF FM co do obsady fotelu prezesa PGNiG. Tak jak informowaliśmy, został nim Jerzy Kwieciński, czyli niedawny minister finansów, inwestycji i rozwoju.

Jerzy Kwieciński był ministrem inwestycji i rozwoju / Mateusz Marek / PAP

Oprócz niego do zarządu PGNiG wejdą także kojarzeni z obecnym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem Jarosław Wróbel i Przemysław Wacławski. Wróbel to dotychczasowy prezes spółki Orlen Południe zarządzającej rafineriami Trzebinia i Jedlicze. Wacławski to członek rady dyrektorów Unipetrolu, czyli czeskiej spółki zależnej Orlenu.

Do zarządu PGNiG weszli także Robert Perkowski, bardzo bliski współpracownik wicepremiera Jacka Sasina, były burmistrz podwarszawskich Ząbek oraz Arkadiusz Sekściński, kierujący PGE Energia Odnawialna.



Kim jest Jerzy Kwieciński

Od września zeszłego roku do październikowych wyborów parlamentarnych Kwieciński był w rządzie Mateusza Morawieckiego ministrem finansów, inwestycji i rozwoju. Wcześniej, od stycznia 2018 r., sprawował funkcję ministra inwestycji i rozwoju. Wcześniej w latach 2015-2018 był wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju.



W latach 2005-2008, czyli w tzw. pierwszym rządzie PiS, Kwieciński pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.



Jerzy Kwieciński jest absolwentem i doktorantem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 r. ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.



Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2015 r. członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

PGNiG - największy importer i dostawca gazu ziemnego

Kadencja nowego zarządu ma trwać od 1 stycznia 2020 r. do 1 stycznia 2023 r. Kadencja poprzedniego zarządu kierowanego przez Piotra Woźniaka minęła 31 grudnia 2019 r.



Dotychczasowy prezes spółki Piotr Woźniak kierował nią od grudnia 2015 r. Woźniak pracował w PGNiG już w latach 1999-2002 - był członkiem rady nadzorczej i wiceprezesem zarządu. W latach 2005-2007 był ministrem gospodarki, potem - od 2011 do 2013 r. - wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju.



PGNiG jest spółką giełdową, notowaną na GPW od września 2005 r. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także - poprzez spółki zależne - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.



71,88 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy.