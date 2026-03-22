Blisko 70 procent badanych oczekuje działań państwa w sprawie cen paliw - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest 19,5 proc. respondentów.

Większość badanych za ingerencją państwa w ceny paliw

"Czy państwo powinno aktywnie ingerować w ceny paliw, by ulżyć portfelom kierowców?" - takie pytanie zadano Polakom w badaniu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Wyniki są jednoznaczne - aż 69,4 proc. respondentów opowiada się za interwencją państwa. Wśród nich 44,2 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam", a 25,2 proc. "raczej się zgadzam".

Przeciwników ingerencji jest zdecydowanie mniej - 19,5 proc. badanych. Z tej grupy tylko 3,5 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam", natomiast 16 proc. wybrało "raczej się nie zgadzam".

Co dziesiąty ankietowany (11,1 proc.) nie miał wyrobionego zdania w tej sprawie.

Podziały polityczne wśród ankietowanych

Badanie pokazuje, że stosunek do ingerencji rządu w ceny paliw różni się w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców koalicyjnych ugrupowań rządzących (KO, Trzecia Droga, Lewica) 52 proc. opowiada się za interwencją państwa, 36 proc. jest przeciw, a 12 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Jeszcze większe poparcie dla działań rządu w tej sprawie wyrażają sympatycy sejmowej opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) - aż 86 proc. z nich oczekuje ingerencji, podczas gdy jedynie 11 proc. jest przeciw, a 3 proc. nie ma zdania.

W grupie osób niezdecydowanych i niegłosujących 66 proc. popiera interwencję, 13 proc. jest przeciw, a 20 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Sondaż został przeprowadzony metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 13-15 marca 2026 roku.