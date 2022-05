Inflacja w maju wyniosła rdr 13,9 proc. - wynika z najnowszych danych GUS. To najwyższy poziom od 1998 roku, czyli od 24 lat. Przed nami dalsze wzrosty inflacji i stóp procentowych. W porównaniu do kwietnia ceny wzrosły o 1,7 proc.

W maju inflacja znowu w górę / RMF FM /

W maju 2022 roku paliwa do prywatnych środków transportu wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 35,4% (wskaźnik cen 135,4), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 5,0% (wskaźnik cen 105,0) - informuje GUS.



W maju 2022 roku ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 31,4% (wskaźnik cen 131,4), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 3,4% (wskaźnik cen 103,4).



W maju 2022 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 13,5% (wskaźnik cen 113,5), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 1,3% (wskaźnik cen 101,3).

Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w I kw. 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% r/r. - informuje GUS w najnowszych danych.



Z kolei w 2021 roku poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwie domowym wyniósł 2062 zł i był realnie wyższy o 2,2% w porównaniu z 2020 r.











Co dalej?

Szacujemy, że inflacja w maju wzrosła o 14 proc. rdr - powiedział analityk Banku Pekao SA Kamil Łuczkowski. To wypowiedź jeszcze zanim GUS podał najnowsze dane. Zdaniem specjalisty, szczytu wzrostu cen należy spodziewać się w sierpniu i wrześniu - wyniesie on 15,5-16 proc. rdr.





"Z naszych szacunków wynika, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w maju br. rdr wzrósł do 14 proc., co oznacza duże przyspieszenie w porównaniu z kwietniem br. (12,4 proc.)" - wskazał Łuczkowski.



Wyjaśnił, że wzrost wynika głównie z niskiej bazy odniesienia w 2021 r. oraz utrzymującej się bardzo silnej bieżącej presji cenowej, a zwłaszcza żywności.







Niemcy: Inflacja najwyższa od prawie pół wieku

Inflacja w maju w Niemczech wyniosła 7,9 proc. rdr - poinformował w poniedziałek Federalny Urząd Statystyczny. To najwyższy wynik od prawie pół wieku.



W maju tego roku ceny energii były o 38,3 proc. wyższe, a ceny żywności o 11,1 proc., niż w analogicznym okresie rok temu - zaznaczono w komunikacie. Odczyt inflacji w kwietniu wyniósł 7,4 proc.



"To najwyższa inflacja od zimy 1973-1974, kiedy to kryzys naftowy również przyczynił się do wzrostu cen. W lutym inflacja w Niemczech wynosiła już 5,1 proc., a w marcu, po inwazji Rosji na Ukrainę, przekroczyła 7 proc." - przypomniał Associated Press.



Minister finansów Niemiec Christian Lindner "tuż przed opublikowaniem najnowszych wyników" powiedział, cytowany przez agencję, że "priorytetem musi być walka z inflacją".

Francja: Inflacja wzrosła w maju do 5,2 proc. rdr; najwyższy poziom od blisko 37 lat

Inflacja we Francji wzrosła w maju do 5,2 proc. w ujęciu rok do roku - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych we wtorek przez Narodowy Instytut Statystyczny (INSEE). To najwyższy poziom inflacji w tym kraju od września 1985 roku.



INSEE uzasadnia wzrost inflacji przede wszystkim wyższymi cenami energii. W kwietniu inflacja wyniosła 4,8 proc.



Ostateczne dane na temat inflacji w maju oczekiwane są w połowie czerwca.



Natomiast produkt krajowy brutto (PKB) zmniejszył się o 0,2 proc. w pierwszym kwartale br. - podał INSEE, korygując swoje prognozy z kwietnia, mówiące o 0 proc.



Spadek konsumpcji gospodarstw domowych okazał się większy, niż szacowano - podał Instytut.