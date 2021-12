Średnioroczna inflacja CPI w 2022 roku wyniesie 7,6 proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. w 2021 roku - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapińskie w wywiadzie dla Business Insidera.

W czwartkowym wywiadzie dla Business Insidera prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że bank centralny dysponuje nowymi prognozami makroekonomicznymi na najbliższe dwa lata. Uwzględniają one nowe taryfy na prąd i gaz oraz wpływ tarczy antyinflacyjnej na gospodarkę.

Decyzja Prezesa URE dotycząca taryf na energię elektryczną i gaz została podjęta w ślad za rekordowym wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim i krajowym. Rachunki za energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych od 2022 r. wzrosną przeciętnie odpowiednio o ok. 24 proc. i 54 proc. Jedynie w I kwartale 2022 r. wzrost tych cen będzie słabszy ze względu na działanie tarczy antyinflacyjnej. W całym 2022 roku znacząco wyższe będą również ceny opału (efekt wzrostu cen węgla na rynkach światowych), energii cieplnej (wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2), a także ceny żywności - powiedział w wywiadzie Adam Glapiński.

Te czynniki - według prezesa banku centralnego - sprawiają, że prognozy inflacji opracowane przez bank zostały mocne podniesione.

Czynniki powyższe powodują, że średnioroczna inflacja CPI w 2022 r. wyniesie 7,6 proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. w 2021 r. Maksymalny poziom inflacji CPI będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. (8,3 proc.), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać — do 6,2 proc. w grudniu 2022 r. — powiedział Glapiński.

W ocenie prezesa banku centralnego to właśnie ceny energii są głównym źródłem inflacji.

Za blisko połowę inflacji w 2022 r. odpowiadać będą ceny energii. Roczna dynamika cen energii może wzrosnąć nawet do rekordowych 27 proc. w czerwcu 2022 roku - stwierdził prezes NBP.

Z wywiadu wynika, że prezes dostrzega zjawisko przenoszenia się wysokich cen energii na oczekiwania inflacyjne.

W warunkach szybkiej odbudowy aktywności gospodarczej i bardzo niskiego bezrobocia wzrost cen energii będzie podwyższał inflację CPI zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, podnosząc koszty działalności przedsiębiorstw i ustalane przez nie ceny pozostałych dóbr i usług oraz stymulując dalszy wzrost oczekiwań inflacyjnych i płac. W efekcie wysoka inflacja już obejmuje większość grup towarów i usług i proces przenoszenia wysokich wzrostów cen na pozostałe grupy towarów i usług może się utrwalać - stwierdził prezes NBP.

Glapiński bagatelizował ryzyko wzrostu inflacji

Prezes NBP Adam Glapiński długo bagatelizował ryzyko podwyższonej inflacji. Jeszcze w lipcu, gdy inflacja była powyżej celu banku centralnego, twierdził, że dane nie są niepokojące.

We wrześniu z kolei w artykule dla "Dziennika Gazety Prawnej" pisał, że w końcówce roku inflacja będzie spadać.

Tego samego miesiąca prezes banku centralnego zapewniał, że podniesienie stóp procentowych to byłby "szkolny błąd". Miesiąc później, w październiku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce. I te podwyżki kontynuowała do końca roku.

NBP i rząd interweniują

W związku z rosnącą inflacją od października Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe . Stopa referencyjna jest obecnie na poziomie 1,75 proc., czyli są najwyższe od 2015 roku. Prezes Adam Glapiński podczas ostatniej konferencji prasowej powiedział, że jest jeszcze przestrzeń do kolejnych podwyżek.



Zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP, inflacja w Polsce spadnie do celu (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc.) w ostatnim kwartale 2023 roku.

By zwalczać rosnące ceny do akcji wkroczył także rząd, który wprowadza tzw. tarcze antyinflacyjne . To w dużej mierze obniżka podatków na benzynę i prąd, a także dopłaty dla najbiedniejszych gospodarstw. Szacuje się, że program faktycznie obniży nieco inflację na początku roku, jednak paradoksalnie może wydłużyć okres "schodzenia" z jej podwyższonego poziomu.

Kluczowy w 2022 roku będzie także rządowy Polski Ład. Przez obniżkę podatków dla milionów Polaków podbije on popyt konsumpcyjny i może zwiększyć presję na wzrost cen.