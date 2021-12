Średniorocznie inflacja w przyszłym roku wyniesie ok. 5 proc. Zejście do celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc.) prognozujemy na ostatni kwartał 2023 roku - zapowiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji prasowej po wczorajszej podwyżce stóp procentowych. Glapiński podkreślił, że jest jeszcze przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. Bank centralny wygasza także program skupu aktywów.

