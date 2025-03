W obliczu rosnącego zagrożenia cyberatakami na sektor finansowy Holandia i Szwecja wyszły z apelem do swoich obywateli, by ci zaczęli przechowywać w domach gotówkę na czarną godzinę. Eksperci doradzają, ile gotówki powinniśmy trzymać w domu.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Już pod koniec roku Holenderski Bank Centralny ostrzegał, że cyberataki mogą całkowicie zablokować działanie banków. W takiej sytuacji, gdyby doszło do blackoutów energetycznych, karty płatnicze i bankomaty staną się bezużyteczne. Wówczas, jak podkreślają eksperci, jedynym ratunkiem może okazać się dobrze ukryta skarpeta z gotówką.

Zdaniem portalu money.pl, w Holandii radzi się trzymać w zanadrzu od 200 do 500 euro, w Szwecji - około 170 euro, co ma wystarczyć na pokrycie podstawowych wydatków przez tydzień. W Polsce, choć oficjalnych wytycznych brak, specjaliści sugerują, że warto mieć pod ręką tzw. "żelazny zapas" gotówki, który pokryje tygodniowe potrzeby domowe. Jak podkreślają eksperci jest to od 500 do 1000 zł.

Co więcej, eksperci zalecają również rozważenie przechowywania walut obcych, takich jak euro czy dolary, co w sytuacji kryzysowej może okazać się nieocenione.

Dlaczego warto mieć gotówkę?

Gotówka przede wszystkim zapewnia niezależność od systemów elektronicznych. Transakcje są możliwe nawet wtedy, gdy dojdzie do awarii.

Eksperci podkreślają, że gotówka to również bezpieczeństwo - w sytuacjach kryzysowych umożliwia szybki dostęp do środków.

Dzięki niej nie trzeba dodatkowo płacić za wypłaty z obcych bankomatów i łatwiej kontrolować domowy budżet.