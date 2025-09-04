​Podwyżki emerytur w przyszłym roku będą niższe niż tegoroczne i według wstępnych założeń wyniosą co najmniej 4,9 proc. Minimalne świadczenie wzrośnie do około 1970,98 złotych brutto, czyli o 92 złote brutto, ale to będzie jeszcze zależeć od ostatecznych danych o inflacji, które poznamy dopiero w przyszłym roku. U seniorów informacje te mogą budzić mieszane uczucia.

/ Shutterstock

W 2026 roku emeryci i renciści muszą przygotować się na niższą waloryzację swoich świadczeń niż w roku bieżącym. Według wstępnych założeń rządu, podwyżki mają wynieść 4,9 proc., jednak ostateczny wskaźnik zostanie ustalony dopiero na początku lutego przyszłego roku, kiedy znane będą pełne dane dotyczące inflacji.

Wskaźnik waloryzacji opiera się na dwóch elementach: inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

Miliardy złotych na podwyżki i dodatki

Na marcową waloryzację emerytur i rent w 2026 roku Ministerstwo Finansów zabezpieczyło w budżecie 22 mld zł, czyli nieco mniej niż w roku bieżącym, kiedy na ten cel przeznaczono prawie 23 mld zł. Mimo że liczba emerytów i rencistów stale rośnie, a wraz z nią łączna kwota wypłacanych świadczeń, przyszłoroczne podwyżki będą zauważalnie niższe niż tegoroczne.

Seniorzy mogą jednak liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci tzw. trzynastek i czternastek, które na stałe wpisały się już w polski system świadczeń. W 2026 roku oba te dodatki pochłoną aż 31,8 mld zł. Trzynastki tradycyjnie wypłacane są w kwietniu, a czternastki we wrześniu.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku - ile zyskają seniorzy?

Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie 4 045,20 zł brutto. Jak wskazuje serwis forsal.pl, po marcowej waloryzacji w 2026 roku jej wysokość wzrośnie do 4 243,41 zł brutto, czyli o około 200 zł miesięcznie. Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 92 złote.

Dodatkowe 92 złote brutto miesięcznie w przypadku najniższych emerytur to często równowartość zakupów spożywczych czy wizyty w aptece. W obliczu rosnących cen i kosztów utrzymania, podwyżki te mogą okazać się niewystarczające.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach waloryzacja była wyższa - w 2024 roku wyniosła 12,12 proc., a w 2025 roku 5,5 proc. Spadek wskaźnika waloryzacji w 2026 roku do 4,9 procent jest efektem niższej inflacji, jednak dla wielu emerytów oznacza to mniejsze wsparcie w codziennych wydatkach.