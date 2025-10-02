Wrzesień przyniósł spadki cen mieszkań w większości dużych polskich miast - wynika z najnowszych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. Największe spadki odnotowano w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyjątkiem są Warszawa i Wrocław, gdzie ceny wciąż rosną. Eksperci zwracają uwagę na wyhamowanie wzrostów cen, a w niektórych przypadkach - realne obniżki w ujęciu rocznym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny mieszkań spadają w większości miast

Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl we wrześniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań spadła w pięciu polskich metropoliach. Największy spadek zanotowano w Łodzi: o 2 proc., do poziomu około 11,2 tys. zł za m kw. Mniejsze obniżki odnotowano w Krakowie - o 1 proc. (do 16,5 tys. zł/m kw.), Poznaniu (do 13,5 tys. zł/m kw.), Trójmieście (do 17,2 tys. zł/m kw.) oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do 11,2 tys. zł/m kw.).

Warszawa i Wrocław wciąż drożeją

Na tym tle wyróżniają się Warszawa i Wrocław, gdzie ceny mieszkań nadal rosną. W stolicy średnia cena za metr kwadratowy wyniosła we wrześniu ponad 18,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 3 proc. względem sierpnia. Podobna sytuacja miała miejsce we Wrocławiu - wzrost o 3 proc. do poziomu 15,2 tys. zł za m kw. Eksperci zwracają uwagę, że w ujęciu rocznym tylko w Warszawie zanotowano wzrost (o 3 proc.), podczas gdy w innych miastach ceny są niższe niż przed rokiem.

Porównanie rok do roku: Gdańsk z największym spadkiem

Analizując zmiany w perspektywie rocznej, widać, że największy spadek cen miał miejsce w Gdańsku - aż o 11 proc. W Łodzi ceny są o 3 proc. niższe niż rok temu, w Krakowie o 1 proc., a w Poznaniu o 2 proc. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spadek wyniósł 3 proc., a we Wrocławiu - 4 proc. Jak podkreślają autorzy raportu, ceny wzrosły tylko w stolicy (o 3 proc.).

Spadki cen w wielu miastach mogą być efektem wyhamowania popytu, oraz rosnących kosztów kredytów. Według analityków branżowych sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dynamiczna, a dalsze decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych czy programów wsparcia dla kupujących mogą mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania się cen.