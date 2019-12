Rząd zapowiada wyższe opodatkowanie napojów słodzonych, suplementów diety i alkoholu w małych butelkach. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o "promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów".

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Nowe opłaty mają wejść w życie od kwietnia przyszłego roku. Rząd planuje na tym zarabiać około 3 miliardów złotych rocznie.

Rząd ma wprowadzić za napoje słodzone dodatkową opłatę 70-80 groszy za litr. Dotyczy to napojów z taki substancjami jak guarana, tauryna i kofeina. Chodzi zwłaszcza o napoje kolorowe i tak zwane energetyki.

Zebrane w ten sposób pieniądze mają trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z otyłością i naszym nadmiernym cukrzeniem.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że polskie dzieci zaliczane są od kilku lat do najszybciej tyjących w Europie. Problem nadwagi i otyłości dotyczy niemal co trzeciego ośmiolatka. U starszych dzieci i młodzieży nie jest znacząco lepiej. Według danych uzyskanych z badania przeprowadzonego przez Instytut Żywności i Żywienia wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (10-16 lat) problem nadmiernej masy ciała dotyczył co piątego ucznia, przy czym częściej występował u chłopców niż u dziewcząt.

Kolejna rzecz to tak zwane małpki i ćwiartki, czyli małe butelki alkoholu do 300 mililitrów. Każda butelka ma być mniej więcej o złotówkę droższa.

Tu chodzi o walkę z alkoholizmem i tym, że milion Polaków codziennie przed południem kupuje taką małą butelkę wódki.

Wyższe ma być także opodatkowanie reklam suplementów diety.

W 2011 roku Dania jako pierwszy kraj wprowadziła podatek na tłuszcze nasycone w żywności. W ślad za Danią reformy te zostały przeprowadzone m.in. przez Węgry (dotyczą żywności o tzw. niskiej gęstości odżywczej), Francję (dotyczą napojów słodzonych) i Portugalię (podatek fast foodowy).

We Francji wdrożono Narodowy Program Żywienia i Zdrowia. W jego ramach wprowadzono m.in. zakaz umieszczania automatów vendingowych w szkołach. Od 2011 roku obowiązuje również podatek od napojów słodzonych, a w 2017 roku został wprowadzony zakaz sprzedaży nieograniczonej ilości napojów bezalkoholowych w ofercie "tyle, ile możesz wypić".

Strategia walki z otyłością u dzieci została przyjęta również w Wielkiej Brytanii. Jej newralgicznym punktem jest polityka fiskalna, w tym podatek cukrowy, który został wprowadzony w kwietniu 2018 roku.