Indeks największych spółek giełdowych WIG20 przekroczył poziom 3000 pkt., osiągając najwyższy poziom od 2008 r. - przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W jego ocenie tegoroczny wzrost indeksu o 37 proc. jest odzwierciedleniem dobrej kondycji polskiej gospodarki.

Andrzej Domański / Tomasz Gzell / PAP

Andrzej Domański na platformie X przekazał dobre wiadomości.

"WIG20 przebił poziom 3000 pkt. i znalazł się na najwyższym poziomie od 2008 roku! 37 proc. wzrostu indeksu w tym roku odzwierciedla m.in. siłę polskiej gospodarki: przyspieszający wzrost PKB przy spadającej inflacji" - napisał minister finansów.

Spośród spółek mocno zyskiwały banki. Alior zyskiwał 5,47 proc., Pekao rósł o 4,24 proc., PKO BP - 2,57 proc. Rósł też kurs PZU - o 3,50 proc. Jedyną spółką, której kurs spadał był Orlen, którego papiery traciły 0,28 proc.

Rekordem wszechczasów dla WIG20 jest poziom 3940,53 pkt., z 29 października 2007 r.

W czwartek na otwarciu WIG20 wynosił 2934,63 pkt. po wzroście o 0,07 proc. Wartość 3000 pkt. wskaźnik przebił o 10:20, a około południa wzrosty wyhamowały, WIG20 zyskiwał 2,08 proc. i wynosił 2993,56 pkt.