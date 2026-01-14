Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych, co oznacza, że stopa referencyjna, główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, nadal wynosi 4 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że raty kredytów i tak mogą spaść.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Narodowy Bank Polski poinformował, że na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych.

Oznacza to, że stopa referencyjna, główna stopa procentowa NBP, nadal wynosi 4 proc. To kluczowy wskaźnik określający minimalne oprocentowanie pożyczek, jakie banki komercyjne mogą zaciągać w banku centralnym, co wpływa na oprocentowanie kredytów w całej gospodarce.

Nie zmieniły się również pozostałe stopy procentowe. I tak: stopa lombardowa wynosi nadal 4,5 proc., stopa depozytowa - 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli - 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli - 4,1 proc.

Co to oznacza dla kredytobiorców?

Jak zauważa reporter RMF FM Igor Skrzypek, raty kredytów i tak mogą spaść, mimo że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Dzieje się tak dlatego, że banki nieśmiało jednak oczekiwały obniżki i spadł wskaźnik WIBOR, a to on bezpośrednio wpływa na wysokość rat.

Szczególnie znaczący spadek może pojawić się w przypadku kredytów z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M. Będzie tak dlatego, że aktualizacje w tym przypadku odbywają się bardzo rzadko, raz na sześć miesięcy - wyjaśnia analityk portalu Rankomat.pl Radosław Sadowski.

Jak zauważa, w wielu przypadkach kredytobiorcy mogli jeszcze nie odczuć poprzednich obniżek stóp procentowych, a - przypomnijmy - w drugiej połowie ubiegłego roku było ich aż pięć.

Prognozy ekspertów na kolejne miesiące są optymistyczne dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej prędzej czy później powinna wrócić do cięć stóp procentowych. Wiele analiz wskazuje marzec jako dobry moment na kolejne obniżki.