1106,3 tysiące - tylu cudzioziemców wykonywało w Polsce pracę w ostatnim dniu lipca 2025 roku. To o 6,2 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,7 proc. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy - aż 67 proc. Te najnowsze dane podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

1,1 mln - tylu cudzoziemców wykonywało pracę w Polsce według stanu na 31 lipca 2025

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że obcokrajowcy wykonujący pracę w lipcu 2025 roku w Polsce pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą pracujących w naszym kraju byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 lipca 2025 roku było ich 741 tys., a więc o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej oraz więcej o 0,8 proc. niż w czerwcu 2025 roku.

"Obywatele Ukrainy stanowili 67 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem lipca 2024 r. o 0,3 p. proc. i zwiększył o 0,1 p. proc. w porównaniu z czerwcem 2025 roku" – podaje GUS w raporcie.



GUS

Zgodnie z danymi GUS na koniec lipca ubiegłego roku co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym. Natomiast najmniej cudzoziemców mieszkało w regionie świętokrzyskim – było ich poniżej 1 proc.

"Według stanu na 31 lipca 2025 roku wśród cudzoziemców wykonujących pracę 428 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 5,6 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku i 1,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej" – dodał GUS.

