Jak idzie finansowy rozdział Kościoła od państwa? Co z opodatkowaniem tacy? - takie pytania zadał jeden z naszych Słuchaczy ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu, który w piątek był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. "Prace dotyczące tzw. Funduszu Kościelnego trwają. Mamy powołany specjalny zespół pod przewodnictwem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jedną rzecz tylko trzeba wyjaśnić: miażdżąca większość Funduszu Kościelnego jest przeznaczana na składki duchownych" - powiedział nasz gość.
Temat finansowego rozdziału Kościoła od państwa, postulowany m. in. przez Lewicę, jest co jakiś czas brany na tapet, ale na razie zmian nie widać. O tę kwestię został zapytany polityk Koalicji Obywatelskiej, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Ważne, żeby to wyjaśnić. Miażdżąca większość wydatków z tzw. Funduszu Kościelnego jest przeznaczona na składki duchownych - oczywiście różnych wyznań. W związku z tym teoretyczna likwidacja tego funduszu wymagałaby zastanowienia się, co z tymi osobami i co z tymi składkami. Musielibyśmy się zastanowić nad alternatywnym systemem - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM gość Tomasza Terlikowskiego, odpowiadając na pytanie jednego z naszych Słuchaczy.
Polityk zaznaczył jednocześnie, że prace nad zmianami w Funduszu Kościelnym trwają. Mamy powołany specjalny zespół pod przewodnictwem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza (...). Fundusz kościelny ma taką dosyć, powiedziałbym, nieszczęśliwą trochę nazwę (...), trzeba pamiętać, jakim zadaniom on służy - powiedział.
W Ministerstwie Finansów nie prowadzimy takich prac - tak natomiast odpowiedział na pytanie, czy poparłby podatek od tacy lub od wiary.
Przypomnijmy, że likwidacja Funduszu Kościelnego była jedną z obietnic wyborczych Magdaleny Biejat, kandydatki Lewicy w ostatnich wyborach prezydenckich. Politycy z jej opcji nie po raz pierwszy apelowali, że "czas na ustawę rozdzielającą tron od ołtarza". Tak sam postulat znalazł się wśród "100 konkretów" obiecanych wyborcom przez Koalicję Obywatelską.
