Jak idzie finansowy rozdział Kościoła od państwa? Co z opodatkowaniem tacy? - takie pytania zadał jeden z naszych Słuchaczy ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu, który w piątek był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. "Prace dotyczące tzw. Funduszu Kościelnego trwają. Mamy powołany specjalny zespół pod przewodnictwem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jedną rzecz tylko trzeba wyjaśnić: miażdżąca większość Funduszu Kościelnego jest przeznaczana na składki duchownych" - powiedział nasz gość.

Andrzej Domański poinformował, że Fundusz Kościelny głównie finansuje składki duchownych różnych wyznań, więc jego likwidacja wymagałaby znalezienia alternatywnego rozwiązania dla tych świadczeń.

Dodał, że trwają prace nad zmianami w funduszu, a nadzoruje je specjalny zespół pod przewodnictwem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Minister finansów nie popiera obecnie pomysłu podatku od tacy lub wiary, a resort finansów nie prowadzi takich prac.

Postulat likwidacji Funduszu Kościelnego był jedną z obietnic wyborczych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, które - przynajmniej toretycznie - chcą rozdzielenia Kościoła od państwa.

Młyny (nie tylko Kościoła) mielą powoli?

Temat finansowego rozdziału Kościoła od państwa, postulowany m. in. przez Lewicę, jest co jakiś czas brany na tapet, ale na razie zmian nie widać. O tę kwestię został zapytany polityk Koalicji Obywatelskiej, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Ważne, żeby to wyjaśnić. Miażdżąca większość wydatków z tzw. Funduszu Kościelnego jest przeznaczona na składki duchownych - oczywiście różnych wyznań. W związku z tym teoretyczna likwidacja tego funduszu wymagałaby zastanowienia się, co z tymi osobami i co z tymi składkami. Musielibyśmy się zastanowić nad alternatywnym systemem - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM gość Tomasza Terlikowskiego, odpowiadając na pytanie jednego z naszych Słuchaczy.

Polityk zaznaczył jednocześnie, że prace nad zmianami w Funduszu Kościelnym trwają. Mamy powołany specjalny zespół pod przewodnictwem pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza (...). Fundusz kościelny ma taką dosyć, powiedziałbym, nieszczęśliwą trochę nazwę (...), trzeba pamiętać, jakim zadaniom on służy - powiedział.

W Ministerstwie Finansów nie prowadzimy takich prac - tak natomiast odpowiedział na pytanie, czy poparłby podatek od tacy lub od wiary.

Przypomnijmy, że likwidacja Funduszu Kościelnego była jedną z obietnic wyborczych Magdaleny Biejat, kandydatki Lewicy w ostatnich wyborach prezydenckich. Politycy z jej opcji nie po raz pierwszy apelowali, że "czas na ustawę rozdzielającą tron od ołtarza". Tak sam postulat znalazł się wśród "100 konkretów" obiecanych wyborcom przez Koalicję Obywatelską.