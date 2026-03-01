Prezydent USA Donald Trump poinformował we wpisie na platformie Truth Social, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje. Dodał, że Irańczycy mają teraz szansę „odzyskać” swój kraj. Zapowiedział dalsze bombardowania Iranu.

"Chamenei, jeden z najgorszych ludzi w historii, nie żyje" - oświadczył Trump w serwisie Truth Social. Jak dodał, "to nie tylko sprawiedliwość dla narodu Iranu, ale dla wszystkich wspaniałych Amerykanów i ludzi z wielu krajów na świecie, którzy zostali zabici albo okaleczeni przez Chameneia i jego gang krwiożerczych BANDYTÓW".

"Nie udało mu się uniknąć działań naszego wywiadu i zaawansowanych systemów śledzących, (prowadzonych) w ścisłej współpracy z Izraelem, i ani on, ani inni liderzy, którzy zostali zabici, nie mogli niczego zrobić" - podkreślił Trump.

Prezydent USA napisał, że jest to "najlepsza szansa dla irańskiego narodu, by odzyskać ich kraj".

"Słyszymy, że wielu członków IRGC (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej), wojska i innych sił bezpieczeństwa i policyjnych nie chce już walczyć i chciałoby uzyskać od nas immunitet" - dodał. "Teraz mogą mieć immunitet, później mogą tylko otrzymać śmierć!" - kontynuował przywódca.

Wyraził nadzieję, że IRGC i policja w sposób pokojowy "połączą się z irańskimi patriotami i będą pracować razem jako jedność, by przywrócić kraj do świetności, na jaką zasługuje".

Według niego ten proces powinien się wkrótce rozpocząć. Dodał, że Iran "w ciągu jednego dnia został bardzo zniszczony, a nawet unicestwiony".

"Jednak ciężkie i precyzyjne bombardowania będą kontynuowane bez przerwy na przestrzeni tygodnia lub tak długo, jak będzie to konieczne, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest POKÓJ NA CAŁYM BLISKIM WSCHODZIE, A TAKŻE NA CAŁYM ŚWIECIE!" - zakończył wpis Trump.