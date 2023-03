"Luty był miesiącem, kiedy inflacja była najwyższa, a marzec to miesiąc, kiedy zaczyna się dezinflacja. Można więc powiedzieć, że od dzisiaj zaczęła się dezinflacja" – stwierdził w Polsat News wiceminister finansów Piotr Patkowski. "Co do tego, czy inflacja do końca roku spadnie poniżej 10 proc., to są różne opinie, ale obecnie przeważające jest zdanie, że spadnie poniżej tego poziomu" – dodał. Jak mówił, zaczął się realizować scenariusz "miękkiego lądowania gospodarki".

Wiceminister finansów Piotr Patkowski / Paweł Supernak / PAP Pierwszy kwartał jest okresem przesilenia, a więc szczytowej inflacji - szczyt nastąpił w lutym - oraz dołka, jeśli idzie o spowolnienie gospodarcze. To widać we wskaźnikach, nie tylko w danych o PKB za IV kw. 2022 r., ale także w danych o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży konsumenckiej - mówił w Polsat News wiceminister finansów Piotr Patkowski. Widzimy, że scenariusz miękkiego lądowania gospodarki zaczął się realizować i II kw. będzie okresem odbicia oraz silnej dezinflacji - dodał. Patkowski zauważył, że taki scenariusz makroekonomiczny był brany pod uwagę przy konstrukcji budżetu na 2023 r. Stwierdził, że dochody budżetowe i wyniki gospodarki pokrywają się z tym, co zostało założone w scenariuszu makroekonomicznym. Zobacz również: GUS podał nowe dane o wynagrodzeniach w Polsce Patkowski mówił też o trwającej zmianie wskaźników referencyjnych, czyli o przejściu przez banki ze wskaźnika WIBOR na WIRON. Trzy banki już zadeklarowały, że od 1 lipca będą oferować umowy na kredyty hipoteczne oparte na WIRON-ie. Cieszymy się, że konsumenci będą mieli w tym czasie wybór, czy wziąć kredyt oparty na WIBOR-ze czy też na WIRON-ie - powiedział wiceminister.



WIBOR to wskaźnik referencyjny, który obecnie jest używany przez banki przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i innych. Jest oparty na transakcjach między bankami a także na przewidywaniach analityków. WIRON to wskaźnik referencyjny, który oparty jest wyłącznie na transakcjach jednodniowych (dokładnie overnight), zawieranych miedzy instytucjami finansowymi a także miedzy bankami a przedsiębiorstwami. Proces zastępowania WIBOR-u przez WIRON już się rozpoczął i ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r. W przypadku kredytów, które zostały udzielone wcześniej i powiązane są z WIBOR-em, powinna nastąpić zamiana wskaźnika. Zobacz również: Soboń: Można przyjąć, że już w tym roku inflacja stanie się jednocyfrowa