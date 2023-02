„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2023 r. wyniosło 6883,92 zł” – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wynagrodzenia wzrosły 13,5 procent rok do roku. Styczniowy wzrost rok do roku oznacza, że płace, mimo wzrostu pensji minimalnej, rosną wolniej niż inflacja, która wyniosła w styczniu 17,2 proc. - czyli biedniejemy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wynagrodzenia w styczniu miesiąc do miesiąca spadły o 6,1 proc., co zdaniem GUS spowodowane jest brakiem dodatkowych wypłat, które miały miejsce w grudniu. "To jest premii świątecznych i nagród z okazji Dnia Górnika oraz mniejszą skalą występowania premii rocznych czy odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - podał GUS.