Chińskie państwowe koncerny naftowe wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską po nałożeniu przez Stany Zjednoczone sankcji na Rosnieft i Łukoil – dwóch największych rosyjskich producentów. Indie, największy odbiorca rosyjskiej ropy, również zapowiadają ograniczenie importu. To poważny cios dla rosyjskich dochodów z eksportu surowców.

Chiny i Indie ograniczają zakupy rosyjskiej ropy. Nowe sankcje USA uderzają w Moskwę / Shutterstock

Chińskie państwowe firmy naftowe, takie jak PetroChina i Sinopec, wstrzymały zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską.

Indie również planują znacząco ograniczyć import rosyjskiej ropy.

To efekt sankcji USA, które uderzyły w Moskwę.

Chińskie firmy państwowe, takie jak PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil, zdecydowały się na wstrzymanie zakupów rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską - wynika z informacji przekazanych przez źródła branżowe agencji Reutera. Decyzja ta - jak ocenia Reuters - jest bezpośrednią reakcją na amerykańskie sankcje nałożone na Rosnieft i Łukoil, które mają związek z inwazją Rosji na Ukrainę.

Przedstawiciele chińskich koncernów nie skomentowali dotychczas tych doniesień. Według szacunków, Chiny importują około 1,4 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie drogą morską, z czego większość trafia do niezależnych rafinerii. Zakupy państwowych firm są znacznie mniejsze - według kilku źródeł branżowych liczby oscylują między 250 tys. i 500 tys. baryłek dziennie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku.

Indie także ograniczają import

Indie, będące największym odbiorcą rosyjskiej ropy transportowanej morzem, również zapowiadają znaczące ograniczenie importu, by dostosować się do amerykańskich sankcji.

To oznacza, że Rosja traci dwóch kluczowych klientów, co może poważnie odbić się na jej dochodach z eksportu surowców.

Zmniejszenie popytu ze strony Chin i Indii może doprowadzić do wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Importerzy będą zmuszeni szukać alternatywnych dostawców, głównie na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Już przed ogłoszeniem nowych sankcji ceny rosyjskiej ropy ESPO (gatunek rosyjskiej ropy naftowej o niskiej zawartości siarki) na listopadowe dostawy spadły do premii 1 dolara za baryłkę względem ICE Brent, podczas gdy na początku października wynosiły 1,70 dolara.

Chiny importują także około 900 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie rurociągami - całość trafia do PetroChina. Według ekonomistów, ten segment importu prawdopodobnie nie zostanie objęty sankcjami i nie ulegnie większym zmianom.