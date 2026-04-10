Jest najnowsza decyzja ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Mają obowiązywać od soboty do poniedziałku włącznie.

Zgodnie z najnowszą decyzją ministra energii od soboty 11 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,14 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,68 zł. Oznacza to, że w sobotę spadną ceny maksymalne benzyn, a cena diesla wzrośnie.

W piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 6,17 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,77 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,66 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Milion złotych kary za sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.