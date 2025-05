Dobre informacje dla kierowców. W przyszłym tygodniu spodziewane są obniżki cen paliw na stacjach o 4-6 gr na litrze - poinformowali w piątek eksperci z firmy Refleks, analizującej rynki paliw. Według ich przewidywań, za benzynę 95 zapłacimy 5,75 zł/l, za olej napędowy - 5,79 zł/l, a za autogaz 2,95 zł/l.

Eksperci przewidują, że na stacjach będzie taniej / Shutterstock

Zdaniem analityków Refleksu, wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach nadal będą spadać.

"Spodziewamy się obniżek cen w detalu w kolejnym tygodniu do 4-6 groszy na litrze do poziomów za: benzynę bezołowiową 95 - 5,75 zł/l, bezołowiową 98 - 6,52 zł/l, olej napędowy - 5,79 zł/l i autogaz 2,95 zł/l" - informują w piątkowej prognozie przedstawiciele Refleksu.

Według ekspertów w tym tygodniu ceny benzyny i diesla spadły średnio o 6-7 groszy, a autogazu o około 4 grosze na litrze.

Poinformowali oni, że obecnie za paliwa płacimy odpowiednio: za benzynę bezołowiową 95 - 5,80 zł/l, bezołowiową 98 - 6,57 zł/l, olej napędowy - 5,84 zł/l i autogaz 2,98 zł/l.

"To pierwszy spadek średnich cen autogazu na stacjach do poziomu poniżej 3 zł/l od października ubiegłego roku, ale ten dalej w przeciwieństwie do pozostałych paliw pozostaje droższy o 14 gr na litrze niż przed rokiem" - zauważyli analitycy.

USA i Chiny wracają do negocjacji handlowych

Według analityków, rynek pozytywnie reaguje na informacje o powrocie USA i Chin do negocjacji handlowych, które odbędą się w sobotę w Szwajcarii.

USA i Chiny to dwaj najwięksi na świecie konsumenci ropy naftowej, a ich udział w światowej konsumpcji tego surowca sięga ponad 37 proc.

"Amerykańska Administracja ds. Informacji Energetycznej prognozuje spadek średniej ceny ropy Brent z poziomu 68 dol. za baryłkę w kwietniu do 62 dol. za baryłkę w drugiej połowie roku" - zaznaczaja eksperci.

Przekazali też, że w przyszłym roku średnia cena ropy Brent ma ukształtować się na poziomie 59 dol. za baryłkę.