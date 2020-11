Zbliża się Black Friday - dzień, w którym rozpoczyna się sezon przedświątecznych promocji. W tym roku przypada on 27 listopada. Okres wyprzedaży w sklepach niestety często wiąże się z pułapkami zastawianymi na konsumentów. Jak nie dać się oszukać? Co w sytuacji, gdy przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce? Czy można reklamować przeceniony towar? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

W 2020 r. Black Friday przypada na dzień 27 listopada. Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów co roku przestrzega przed udawanymi promocjami. Na czym one polegają? Niektórzy handlowcy wyraźnie podnoszą przed dniem Black Friday ceny najpopularniejszych produktów, a następnie spektakularnie je obniżają. Tym samym mogą zachęcać do kupna towaru przecenionego o co najmniej 30, 40, 50 procent.



Pamiętajmy, że takie działanie jest niedozwolone. Jak podkreśla UOKiK, jest to nieuczciwą praktyka rynkowa. Co zrobić, by nie dać się na nią nabrać? Warto porównać ceny produktu w internecie.

Należy również uważać, jeśli sprzedawca oznajmia, że gwarancja nie obowiązuje. To nieprawda. Może być to próba sprzedaży uszkodzonego produktu. Dlatego najbezpieczniej będzie zawsze zachować paragon i płacić kartą - taką transakcję będzie w razie potrzeby najłatwiej anulować.

Pamiętajmy jedak, że jeśli przeceniony przedmiot jest niewadliwy, a my chcemy go zwrócić, bo po prostu rozmyślimy, to jesteśmy zdani na dobrą wolę sklepu. Przed zakupem warto więc zapytać, czy zwroty są przyjmowane. Choć uwaga: nawet jeśli tak jest, to nie znaczy, że dostaniemy z powrotem pieniądze.



Uważajmy także na inne pułapki, np. różne ceny na metce i przy kasie - wtedy mamy prawo do niższej.



Sporo rozczarowań może nas spotkać także w związku z kupowaniem przecenionych produktów przez internet. Dlatego sprawdźmy, u kogo kupujemy i gdzie jest zarejestrowany sklep - bo to, że strona jest po polsku, jeszcze nic nie znaczy. Jeśli kupujemy w sklepie z krajów Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, to nie powinno być problemów. Gorzej, jeśli zamawiamy np. z Azji. Wiele chińskich sklepów zaznacza w regulaminie, że jego klienci są tak naprawdę importerami towarów. W takiej sytuacji możemy natknąć się na wysokie cła. Do tego może dochodzić długa dostawa, a gdyby towar był wadliwy, to praktycznie nie mamy możliwości wymiany i dochodzenia swoich praw.



Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z Black Friday:





Zakupy stacjonarne

Czy można reklamować towar?



Tak, jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Chyba, że towar został przeceniony ze względu na wadę i jest to wyraźnie powiedziane - takiej wady reklamować nie możesz.



Czego można żądać przy reklamacji?



Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni - jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu.



Czy można zwrócić produkt?



Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.



A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?



Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.

