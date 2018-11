Black Friday i Cyber Monday to dni, kiedy sklepy stacjonarne i internetowe organizują wyprzedaże. Zwyczaj cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. O czym powinniśmy pamiętać jako konsumenci? Jakie mamy prawa i jak z nich korzystać kupując coś na internetowej lub stacjonarnej wyprzedaży?

Black Friday (Czarny Piątek) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Obchodzony jest następnego dnia po Święcie Dziękczynienia - w tym roku przypada 23 listopada.

Cyber Monday (Cyberponiedziałek) dotyczy sklepów internetowych. W tym roku wypada w poniedziałek 26 listopada.

O czym warto pamiętać robiąc zakupy w ramach Black Friday i Cyber Monday? UOKiK przypomina o prawach i obowiązkach konsumentów.





Black Friday i zakupy stacjonarne

- Kupując na wyprzedaży masz prawo do reklamacji. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Możesz żądać naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni - jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeśli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu np. paragon, potwierdzenie przelewu.



- Jesteś niezadowolony z zakupów? Chcesz je oddać? Pamiętaj, jeżeli kupujesz stacjonarnie, taka możliwość zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Zapytaj o to przed zakupem. Sprzedawca sam określa warunki - może żądać dołączenia oryginalnego opakowania, metek, a w zamian zaproponować zwrot gotówki, bon podarunkowy lub wymianę towaru.



- Jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na wywieszce na półce lub na metce, masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.



- Zwróć uwagę na to, czy "promocja" rzeczywiście jest atrakcyjna - czy sprzedawca sztucznie nie podwyższył ceny wyjściowej. Być może w innym sklepie można ten sam produkt kupić taniej.





Cyber Monday i zakupy w sieci

- Masz prawo do reklamacji na takich samych zasadach, jak przy zakupach zrobionych stacjonarnie. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru.



- Towar zakupiony przez internet możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania. Musisz tylko wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy . Sprzedawcy internetowi powinni udostępniać wzór takiego oświadczenia. Możesz również napisać je samodzielnie i wysłać np. e-mailem. Jeżeli nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do kwoty za najtańszy zwykły sposób dostarczenia, jaki oferuje.



- Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania - możesz go sprawdzić na takiej samej zasadzie jak w sklepie stacjonarnym (w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Jeżeli ślady użytkowania są, przedsiębiorca może pomniejszyć wartość zwrotu.



- Sprawdzenie przesyłki przy kurierze nie jest obowiązkowe, choć oczywiście może pomóc w późniejszym dochodzeniu roszczeń np. gdy okaże się, że uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu.



- Nie wszystkie towary podlegają zwrotowi. Ograniczenia dotyczą produktów posiadających krótki termin przydatności do użycia, towarów wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta (np. biżuteria z grawerem), nagrań dźwiękowych, wizualnych lub oprogramowania, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także usług w zakresie zakwaterowania, wypoczynku (np. pobyt w spa), biletów na koncerty czy wydarzenia sportowe oraz usług dotyczących przewozu osób (np. bilet lotniczy).



- Koszty zwrotu towaru ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca go o tym nie poinformował lub zgodził się ponieść je samodzielnie.

Co sprawdzić przed kliknięciem "ZAMAWIAM I PŁACĘ"?

- Kontakt - w tej zakładce sprzedawca powinien podać swoje podstawowe dane: nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.



- Regulamin - w pierwszych akapitach powinny się znajdować dane rejestracyjne działalności gospodarczej czy spółki. To, że sklep jest prowadzony w języku polskim, a nazwa domeny ma końcówkę ".pl", wcale nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z polskim sprzedawcą.



- Prawa konsumenta - na stronie powinny zostać umieszczone informacje o podstawowych prawach konsumenta - prawie do odstąpienia od umowy oraz prawie do reklamacji.



- Sposób płatności - jeżeli opcją płatności jest zagraniczny przelew ekspresowy lub opłata na konto osoby prywatnej, można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że nie jest to sklep godny zaufania.



- Ogólny wygląd strony internetowej - wszelkie błędy stylistyczne, ortograficzne, a także dysproporcje w rozkładzie treści powinny wzbudzić podejrzenia.



- Opinie innych klientów - sprawdź informacje o danym sprzedawcy na forach internetowych lub w mediach społecznościowych.



- Produkty z Chin - upewnij się, czy nie korzystasz z usług pośrednika. Istnieje wiele e-sklepów, które oferują produkty z Azji (głównie sprzęt elektroniczny) po niższych cenach, jednocześnie tłumaczą, że nie są sprzedawcą, odsyłając w razie problemów konsumenta do dostawcy z Azji. Aby ustrzec się przed praktyką dropshippingu, sprawdź, czy regulamin sprzedawcy nie zawiera poniższych sformułowań:



[...] sprzedawca towaru z Azji.



[...] wysyłka w 24 h.



Klient jako importer towaru uiszcza opłaty celno-skarbowe



Usługodawca nabywa Towar w imieniu Klienta od Wykonawcy.



Towar należy odesłać do dostawcy [...].



[...] nasz magazyn znajduje się na terenie Singapuru.



Sklep jest platformą sprzedażową kojarzącą kupującego i dostawcę.



[...] z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, czas ten może wydłużyć się nawet do 40 dni roboczych.





Black Friday i Cyber Monday: Pomoc dla konsumentów

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy dla konsumentów: zadzwoń lub napisz: infolinia 801 440 220, 22 290 89 16, adres porady@dlakonsumentow.pl.

Wsparcia udzielają też Rzecznicy Konsumentów i Inspekcja Handlowa . W przypadku zakupów od przedsiębiorcy z innego kraju UE pomocy szukaj w ECK Polska.



