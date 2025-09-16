W tym roku nie będzie tradycyjnego korowodu podczas obchodów imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu! 11 listopada główną ulicą miasta nie przejadą kolorowe platformy i artyści ze Świętym Marcinem na czele.

Korowodu Świętego Marcina w Poznaniu na zdjęciu z 11 listopada 2024 roku / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Nowa formuła imienin ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Jak zapowiadają organizatorzy, w tym roku nie będzie tradycyjnego korowodu, który przechodzić główną arterią centrum miasta.

Jest to spowodowane kwestiami bezpieczeństwa, na wyraźną sugestię policji i służb porządkowych - wyjaśnia rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka. Ponadto staramy się być dostępni dla wszystkich uczestników i uczestniczek oraz chcemy odpowiedzieć na głosy osób z różnymi potrzebami - dodaje.

W tym roku imieniny ulicy Święty Marcin zmieniają charakter na imprezę masową. W centrum miasta odbędzie się całodzienne wydarzenie, podczas którego będzie można wysłuchać koncertów, spróbować rogali świętomarcińskich, obejrzeć spektakle oraz kupić pamiątki na kiermaszu świętomarcińskim. Postaci i instalacje znane z korowodu w tym roku będziemy oglądać stacjonarnie.

Możemy wybrać kiedy chcemy przyjść i zobaczyć atrakcje, które pojawiały się tradycyjnie w korowodzie. Pojawią się one w formie stoisk, rzeźb - tłumaczy Anna Gruszka.

Organizatorzy zapowiadają, że nie będzie korowodu, ale będzie tradycyjny święty Marcin na koniu, a niewykluczone, że tych postaci będzie więcej. Tyle możemy zdradzić. Po więcej zapraszamy 11 listopada do centrum miasta - dodaje rzeczniczka Centrum Kultury Zamek.

Imieniny ulicy Święty Marcin odbędą się tradycyjnie - na głównej arterii Poznania, alei Niepodległości, placu Mickiewicza i dziedzińcu przed Zamkiem.