Do środy rząd ma ogłosić podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. To ma być realizacja zapowiedzi wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy z piątkowej konwencji. Dziś zasiłek dla bezrobotnych to maksymalnie 861 złotych brutto. Ile ma wynosić po zmianach? Prezydent zapowiadał nawet 51-procentowy wzrost.

