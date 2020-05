"Niewykorzystana szansa" - w ten sposób była szefowa kampanii Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło oceniła konwencję programową ubiegającego się o reelekcję prezydenta. We wpisie na Twitterze wytknęła szereg błędów.

Na zdjęciu Jolanta Turczynowicz-Kieryłło jeszcze jako szefowa kampanii Dudy





Konwencja Andrzeja Dudy odbyła się w pustej hali w podwarszawskich Szeligach. O swoim programie opowiedział, zwracając się do kamery. A mówił przede wszystkim o służbie zdrowia i kwestiach socjalnych. Po raz kolejny zapewnił m.in., że nie dopuści do rezygnacji z programu 500+ i wycofania trzynastej emerytury. "Nie będzie żadnego odbierania polskiej rodzinie przyznanych jej świadczeń" - ogłosił. Na zakończenie ponaddwugodzinnego wystąpienia zaapelował zaś o udział w wyborach. Prezydent przemawiał przez ponad dwie godziny.

"Dzisiejsza Konwencja Programowa to niewykorzystana szansa PAD. Statyczne ponad godzinne One Man Show. Trudno utrzymać uwagę przy tak długim monologu bez przerw, bez klipów, z niekorzystnym oświetleniem. Non sit diu prudenter" - napisała na Twitterze Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.





Turczynowicz-Kieryłło pełniła funkcję szefowej kampanii Dudy od lutego. Zrezygnowała w połowie marca , tłumacząc decyzję względami zdrowotnymi. Według nieoficjalnych źródeł odeszła jednak po naciskach ze strony sztabu.

Wcześniej pod jej adresem padały zarzuty, że jest bardziej widoczna niż sam kandydat oraz że brakuje jej politycznego doświadczenia.