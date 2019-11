"Nie będzie obstrukcji, ale Senat nie będzie już "na pstryknięcie" w gotowości” - tak mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany o tempo prac nad ustawą PiS-u o zniesieniu limitu składek na ZUS. W środę do Sejmu wpłynął projekt likwidujący tzw. 30-krotność składek emerytalnych i PiS chce nad nim pracować już w przyszłym tygodniu, mimo sprzeciwu koalicjanta Porozumienia Jarosława Gowina.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Tomasz Gzell / PAP

Kluczowe przy uchwalaniu ustawy PiS-u o zniesieniu limitu składek na ZUS mogą być terminy. Projekt wpłynął do Sejmu w środę, a PiS chce nad nim pracować w przyszłym tygodniu, tak by obciążenia podatkowe zostały wprowadzane do końca listopada.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przypomina tymczasem, że nawet w przypadku projektów pilnych izba wyższa parlamentu ma 14 dni i nie ma powodu, by ich nie wykorzystać.

Nad każdą ustawą - także tą - pochylą się senackie komisje, eksperci, legislatorzy. To może oznaczać - jak zauważa nasz dziennikarz Mariusz Piekarski - że już nie będzie tak, że z Senatu wychodzi bubel, bo Sejm na żądanie rządzących zrobił coś na kolanie.

To nie jest tak, że Sejm sobie przypomni, że coś musi uchwalić na jutro i teraz Senat na pstryknięcie palcami będzie w gotowości. Tak nie będzie - podkreślał marszałek Grodzki w rozmowie z RMF FM.

Ma on świadomość, że może pojawić się argument, iż to przez opieszałość Senatu nie będzie pieniędzy na wypłaty 13. emerytury. To obietnica PiS-u - mówi marszałek - Potrzeby PiS-u polityczne czy inne są dla mnie mniej istotne.

30 krotność ZUS. Gowin przeciwny. PiS: Będziemy go przekonywać

Najpierw jednak PiS musi znaleźć większość w Sejmie, by przeprowadzić pilnie ten projekt. To kolejny test wiarygodności dla Jarosława Gowina, który ogłosił, że jest przeciw, a sprawa w rządzie została pogrzebana. Uważa on, że likwidacja 30-krotności oznaczałaby realne podniesienie podatków dla wolnych zawodów i dla najwyżej wykwalifikowanych specjalistów. To jego zdaniem spowodowałoby kolejną emigrację. Pod koniec zeszłego miesiąca Gowin mówił, że - w jego ocenie - "ustalenia polityczne są jednoznaczne: 30-krotność składek na ZUS zostanie utrzymana". Miało się to jednak wiązać z koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 roku. Rzecznik Porozumienia Kamil Bortniczuk poinformował, że ugrupowanie to nie poprze tego projektu.

My będziemy obstawać przy tym, żeby ten projekt został uchwalony - mówił z kolei zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Jacek Sasin utrzymywał, że PiS będzie przekonywać koalicjantów do poparcia likwidacji limitu. Na pytanie Reportera RMF FM Patryka Michalskiego, czy nie będzie dyscypliny w ramach klubu Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział: Trudno mi powiedzieć, klub PiS jest klubem koalicyjnym. Trudno też założyć, że będziemy narzucać siłą jakieś rozwiązania naszym koalicjantom.

Projekt autorstwa PiS zakłada likwidację od 2020 roku górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Te zmiany mają przynieść w budżecie dodatkowe 7,1 mld złotych.