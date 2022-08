25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomina, że nie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze.

14. emerytura będzie wypłacana przez ZUS w następujących terminach: 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS - wypłata nastąpi we wrześniu. Osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

14. emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Co ważne, prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty - wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Pełna wysokość 14. emerytury to 1217,98 zł "na rękę". Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób otrzymujących wyższe świadczenia, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

ZUS przypomina, że 14. emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.