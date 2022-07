Będziemy pracować nad nową ustawą dotyczącą 14. emerytury - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że będzie dążył, by 14. emerytura, początkowo jednorazowe świadczenie, była stała.

Marlena Maląg / Grzegorz Michałowski / PAP

Szefowa MRiPS Marlena Maląg była pytana w środę w TVP Info o wypowiedź prezesa PiS z początku lipca: Póki będę mieć na to jakiś wpływ, będę do tego dążył, żeby 14. emerytura, początkowo jednorazowe świadczenie, była stała.

Będziemy pracować nad nową ustawą - odpowiedziała Maląg.

Aktualna ustawa, który obowiązuje na rok 2022, zakłada, że od 25 sierpnia wypłacamy (14. emeryturę); organy emerytalno-rentowe (...) przygotowane są do wypłaty. Nasi seniorzy nie składają żadnych wniosków, żadnych oświadczeń, tylko w dniu wypłaty emerytury, renty, ta 14. emerytura trafi na ich konto. A kolejny rok, rok 2023, to będą nowe propozycje, będzie to nowa ustawa - dodała.

Od 25 sierpnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wyniesie 1217,98 zł.

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS - wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc - otrzymają "czternastkę" w październiku.

"Czternastka" będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu "Rodzina 500+" dla niesamodzielnych.

Rząd szacuje, że w tym roku na "czternastkę" może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.