Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski nie odejdzie z prezydenckiej Rady Nowych Mediów - dowiedział się reporter RMF FM. Swinarski był posądzany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji.

Paweł Swiniarski (z prawej) został powołany do Rady Nowych Mediów / fot. Przemysław Keler / KPRP /

Swinarski był oskarżany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji po swoich wypowiedziach dotyczących dronów nad Polską we wrześniu ubiegłego roku.

Influencer Paweł Swinarski dzień po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę we wrześniu zeszłego roku sugerował, że mogły one nadlecieć z Ukrainy i stwierdził, że mogła to być prowokacja, "aby wciągnąć nas do wojny".

Dlaczego Paweł Swinarski nie odejdzie z rady?

Wypowiedzi Swinarskiego o dronach są traktowane wyłącznie jako błąd, który mógł się przytrafić każdemu - usłyszał reporter RMF FM od rozmówcy z Pałacu Prezydenckiego.

Z drugiej strony, jak usłyszał nasz dziennikarz, nie każdy w Pałacu Prezydenckim był zadowolony z powołania youtubera do Rady Nowych Mediów, ale była to decyzja ministra Adama Andruszkiewicza, którą zaakceptował Karol Nawrocki.

Polityk z otoczenia prezydenta podkreśla ponadto, że pałac nie chciał ulegać presji mediów i opinii publicznej.

W 2015 roku Swinarski został zatrzymany przez policję za uprawianie marihuany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków.

Kto jeszcze znalazł się w radzie?

Na stronach prezydenta czytamy, że do głównych zadań powołanej w kwietniu Rady Nowych Mediów będzie należało "diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym".

Przewodniczącą rady została prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Klaudia Cymanow-Sosin. Poza tym w radzie znaleźli się: Rafał Ziemkiewicz, Angelika Badan, Magdalena Baranowska, Michał Białek, Marcin Czapliński, Łukasz Gabler, Karol Gac, Agata Górnicka, Urszula Grotyńska, Marcin Kędryna, Emil Kędzierski, Łukasz Korus, Weronika Kostrzewa, Michał Lewandowski, Eryk Mistewicz, Ewelina Nycz, Anna Pawelec, Kamila Pietrzak, Klaudia Rosińska, Mikołaj Smereczyński, Paweł Swinarski, Tomasz Trzaska, Jakub Turowski, Patryk Wachnik, Łukasz Widuliński i Mateusz Wiktorowicz.