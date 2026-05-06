Sąd Okręgowy w Sosnowcu 12 maja rozpozna zażalenie na decyzję ws. podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wyszedł na wolność, bo wpłacił 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Zażalenie w tej sprawie złożyła prokuratura.

Znicze na miejscu wypadku Lukasza Litewki / Wojciech Olkusnik/ / East News

Informację o terminie rozpoznania zażalenia przekazał w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzia Grzegorz Gałczyński.

Wypadek i zatrzymanie kierowcy

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia po południu potrącony przez samochód Mitsubishi Colt , gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta.

25 kwietnia Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej po wniosku prokuratury zdecydował o aresztowaniu 57-latka, ale postanowił, że wyjdzie on na wolność po wpłaceniu 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Mężczyzna opuścił areszt 28 kwietnia po wpłynięciu kwoty poręczenia. Zgodnie z decyzją sądu po wyjściu na wolność został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. W związku z pojawiającymi się w internecie wpisami został objęty policyjną ochroną.

Śledczy chcą bezwzględnego aresztowania

Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego - śledczy uważają, że jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Jeśli sąd uwzględni jej zażalenie, 57-latek zostanie ponownie zatrzymany i umieszczony w areszcie.

Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która poza przesłuchiwaniem świadków analizuje m.in. nagrania i dane teleinformatyczne - wykaz rozmów telefonicznych i logowania telefonów komórkowych na trasie przejazdu kierowcy Mitsubishi i posła Litewki na krótko przed wypadkiem. Śledczy czekają też na zlecone specjalistyczne opinie.