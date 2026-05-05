Najważniejsze wydarzenie świata mody znów przyciągnęło gwiazdy i… protestujących. Rekordowe 42 miliony dolarów zebrane podczas tegorocznej Met Gali trafią na konserwację i digitalizację unikatowych zbiorów Instytutu Kostiumów. Jednak nie tylko kreacje i czerwony dywan przyciągnęły uwagę – na ulicach Nowego Jorku nie zabrakło głosów sprzeciwu wobec nierówności społecznych.

Met Gala 2026 - moda jako sztuka i manifest

Nowy Jork po raz kolejny stał się światową stolicą mody i filantropii. W poniedziałkowy wieczór, 4 maja, schody Metropolitan Museum of Art zamieniły się w najbardziej prestiżową galerię sztuki na świecie. Tegoroczna Met Gala odbyła się pod hasłem "Sztuka kostiumu", a na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy muzyki, filmu i sportu. Wśród nich nie zabrakło takich nazwisk jak Beyoncé, Rihanna, Madonna, Naomi Osaka czy A$AP Rocky.

Beyoncé, która po dekadzie wróciła na galę w roli współprowadzącej, zachwyciła wszystkich kreacją od Oliviera Rousteinga - "biomorficznym szkieletem" wysadzanym tysiącami kryształów. Jej powrót był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru, a obecność córki Blue Ivy na czerwonym dywanie tylko podkreśliła rodzinny charakter tego wydarzenia.

Kreacje, które przejdą do historii, czyli Met Gala 2026

Moda podczas Met Gali to nie tylko ubrania - to manifesty, eksperymenty i performance’y. W tym roku szczególnie głośno było o stylizacjach, które wykraczały poza utarte schematy. Janelle Monáe pojawiła się w kreacji utkaną z kabli i mchu, zaprojektowanej przez Christiana Siriano. Jej stylizacja była wyrazistym komentarzem na temat relacji technologii i natury.

Sabrina Carpenter zaskoczyła wszystkich suknią Diora wykonaną z autentycznej taśmy filmowej 35 mm, oddając hołd Złotej Erze Hollywood. Z kolei influencerka Emma Chamberlain postawiła na ręcznie malowaną kreację Muglera, która zamieniła ją w żywy eksponat - efekt współpracy z artystką Annie Deller-Yee.

Rekordowa zbiórka

Podczas gali udało się zebrać rekordowe 42 miliony dolarów. Środki zostaną przeznaczone na konserwację i digitalizację ponad 33 tysięcy obiektów z kolekcji Costume Institute. Honorowe przewodnictwo nad wydarzeniem objęli Jeff Bezos i Lauren Sanchez-Bezos.

Nie wszystko jednak przebiegało w atmosferze święta. Kilka przecznic od muzeum grupa około 50 osób protestowała przeciwko nierównościom społecznym i powiązaniom biznesowym sponsorów gali. Jedna z osób próbowała przedostać się przez policyjne bariery, ale została szybko zatrzymana. Policja zapewniła, że mimo incydentów wydarzenie przebiegło zgodnie z planem.

Nieobecność burmistrza Nowego Jorku na Met Gali

Media szeroko komentowały nieobecność burmistrza Nowego Jorku, Zohrana Mamdaniego, który - jak podano w oficjalnym komunikacie - w tym czasie zajmował się problemem rosnących kosztów życia w mieście.

Tegoroczna Met Gala zainaugurowała również nową wystawę Instytutu Kostiumów pod tytułem "Costume Art". Ekspozycja opowiada o nierozerwalnym związku między ciałem a ubiorem, traktując modę jako pełnoprawną formę artystycznej ekspresji. Wystawa zagościła w nowej, stałej galerii imienia Condé M. Nasta.

