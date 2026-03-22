Kamizelka kuloodporna to dziś nieodłączny element wyposażenia służb mundurowych na całym świecie. Niewielu wie jednak, że jej wynalezienie zawdzięczamy dwóm Polakom - Kazimierzowi Żegleniowi i Janowi Szczepanikowi. Ich innowacyjny pomysł nie tylko uratował życie wielu ludzi, ale również zapoczątkował nową erę w dziedzinie ochrony osobistej. Jak narodził się ten przełomowy wynalazek i jakie były jego dalsze losy?

Kamizelka kuloodporna to polski wynalazek Kazimierza Żeglenia i Jana Szczepanika / Shutterstock

Kamizelka kuloodporna to obecnie standardowe wyposażenie policji, wojska i służb ochrony na całym świecie. Jej historia zaczyna się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. W 1893 roku Chicago wstrząsnęło zabójstwo burmistrza Cartera Harrisona.

Wydarzenie to głęboko poruszyło Kazimierza Żeglenia - polskiego zakonnika ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, który pełnił posługę duszpasterską w wielotysięcznej parafii w Chicago. Śmierć polityka stała się dla Żeglenia impulsem do stworzenia skutecznej ochrony przed pociskami.

Żegleń, samouk i wynalazca, rozpoczął eksperymenty z różnymi materiałami. Po licznych próbach opracował kamizelkę złożoną z warstw jedwabiu, które okazały się niezwykle odporne na przebicie kulą. W 1897 roku wynalazek został opatentowany w USA, a opatentowana tkanina balistyczna, sygnowana nazwiskiem Żeglenia, szybko wzbudziła zainteresowanie na całym świecie.

Współpraca dwóch polskich geniuszy

Choć jedwabna kamizelka Żeglenia była skuteczna, jej produkcja na masową skalę napotykała na poważne trudności technologiczne. W 1898 roku wynalazca udał się do Europy, gdzie w Wiedniu nawiązał współpracę z Janem Szczepanikiem - wybitnym polskim konstruktorem, nazywanym "polskim Edisonem" i "Leonardem da Vinci z Galicji". Szczepanik, autor ponad 50 wynalazków i setek patentów, specjalizował się m.in. w tkactwie i technice włókienniczej.

Wspólnie opracowali specjalne krosna oraz unikalną technikę tkania pancernej tkaniny, która pozwalała na produkcję większej liczby kamizelek kuloodpornych. Szczepanik zlecił wykonanie maszyn Nicolasowi Reiserowi, a już jesienią 1898 roku powstały pierwsze egzemplarze gotowe do testów.

Na zdjęciu po prawej Jan Szczepanik, po lewej Kazimierz Żegleń / BILDAGENTUR-ONLINE/TH FOTO/Science Photo Library/ROYAL ARMOURIES/GUZELIAN/SIPA / East News

Skuteczność potwierdzona - od testów na sobie do ratowania życia królów

Kazimierz Żegleń wrócił do Stanów Zjednoczonych z nowymi kamizelkami i przeprowadził serię publicznych testów. Co więcej, nie wahał się sprawdzać skuteczności własnego wynalazku na sobie, prezentując jego działanie przed zgromadzoną publicznością. Szybko okazało się, że kamizelka rzeczywiście zatrzymuje pociski, a jej skuteczność zyskała rozgłos na całym świecie.

Kamizelki produkowane przez Żeglenia i Szczepanika były eksportowane do wielu krajów, a wśród ich nabywców znaleźli się nawet królowie i głowy państw. W 1902 roku kamizelka kuloodporna uratowała życie królowi Hiszpanii, Alfonsowi XIII, podczas zamachu.

Ewolucja kamizelki kuloodpornej - od jedwabiu po kevlar

Choć pierwsze kamizelki wykonane były z jedwabiu, z czasem zaczęto eksperymentować z innymi materiałami. Już w XIX wieku amerykański lekarz George E. Goodfellow zauważył, że jedwab znacząco zmniejsza penetrację pocisków. To właśnie jego badania położyły podwaliny pod późniejsze prace Żeglenia.

Przełom nastąpił jednak dopiero w 1965 roku, gdy Stephanie Kwolek (amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia) wynalazła kevlar - niezwykle wytrzymałe włókno syntetyczne, które zrewolucjonizowało rynek kamizelek kuloodpornych. Dzisiejsze modele są lżejsze, wytrzymalsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ale to właśnie polscy wynalazcy położyli fundamenty pod ich rozwój.