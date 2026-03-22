Kamizelka kuloodporna to dziś nieodłączny element wyposażenia służb mundurowych na całym świecie. Niewielu wie jednak, że jej wynalezienie zawdzięczamy dwóm Polakom - Kazimierzowi Żegleniowi i Janowi Szczepanikowi. Ich innowacyjny pomysł nie tylko uratował życie wielu ludzi, ale również zapoczątkował nową erę w dziedzinie ochrony osobistej. Jak narodził się ten przełomowy wynalazek i jakie były jego dalsze losy?
- Kamizelka kuloodporna to wynalazek polskich konstruktorów - Kazimierza Żeglenia i Jana Szczepanika.
- Inspiracją do prac nad kamizelką była śmierć burmistrza Chicago w zamachu.
- Żegleń opatentował jedwabną tkaninę kuloodporną w 1897 roku.
- Szczepanik udoskonalił wynalazek, umożliwiając masową produkcję kamizelek.
- Kamizelki Polaków były używane na całym świecie i uratowały życie m.in. królowi Hiszpanii.
Kamizelka kuloodporna to obecnie standardowe wyposażenie policji, wojska i służb ochrony na całym świecie. Jej historia zaczyna się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. W 1893 roku Chicago wstrząsnęło zabójstwo burmistrza Cartera Harrisona.
Wydarzenie to głęboko poruszyło Kazimierza Żeglenia - polskiego zakonnika ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, który pełnił posługę duszpasterską w wielotysięcznej parafii w Chicago. Śmierć polityka stała się dla Żeglenia impulsem do stworzenia skutecznej ochrony przed pociskami.
Żegleń, samouk i wynalazca, rozpoczął eksperymenty z różnymi materiałami. Po licznych próbach opracował kamizelkę złożoną z warstw jedwabiu, które okazały się niezwykle odporne na przebicie kulą. W 1897 roku wynalazek został opatentowany w USA, a opatentowana tkanina balistyczna, sygnowana nazwiskiem Żeglenia, szybko wzbudziła zainteresowanie na całym świecie.
Choć jedwabna kamizelka Żeglenia była skuteczna, jej produkcja na masową skalę napotykała na poważne trudności technologiczne. W 1898 roku wynalazca udał się do Europy, gdzie w Wiedniu nawiązał współpracę z Janem Szczepanikiem - wybitnym polskim konstruktorem, nazywanym "polskim Edisonem" i "Leonardem da Vinci z Galicji". Szczepanik, autor ponad 50 wynalazków i setek patentów, specjalizował się m.in. w tkactwie i technice włókienniczej.
Wspólnie opracowali specjalne krosna oraz unikalną technikę tkania pancernej tkaniny, która pozwalała na produkcję większej liczby kamizelek kuloodpornych. Szczepanik zlecił wykonanie maszyn Nicolasowi Reiserowi, a już jesienią 1898 roku powstały pierwsze egzemplarze gotowe do testów.
Kazimierz Żegleń wrócił do Stanów Zjednoczonych z nowymi kamizelkami i przeprowadził serię publicznych testów. Co więcej, nie wahał się sprawdzać skuteczności własnego wynalazku na sobie, prezentując jego działanie przed zgromadzoną publicznością. Szybko okazało się, że kamizelka rzeczywiście zatrzymuje pociski, a jej skuteczność zyskała rozgłos na całym świecie.
Kamizelki produkowane przez Żeglenia i Szczepanika były eksportowane do wielu krajów, a wśród ich nabywców znaleźli się nawet królowie i głowy państw. W 1902 roku kamizelka kuloodporna uratowała życie królowi Hiszpanii, Alfonsowi XIII, podczas zamachu.
Choć pierwsze kamizelki wykonane były z jedwabiu, z czasem zaczęto eksperymentować z innymi materiałami. Już w XIX wieku amerykański lekarz George E. Goodfellow zauważył, że jedwab znacząco zmniejsza penetrację pocisków. To właśnie jego badania położyły podwaliny pod późniejsze prace Żeglenia.
Przełom nastąpił jednak dopiero w 1965 roku, gdy Stephanie Kwolek (amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia) wynalazła kevlar - niezwykle wytrzymałe włókno syntetyczne, które zrewolucjonizowało rynek kamizelek kuloodpornych. Dzisiejsze modele są lżejsze, wytrzymalsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ale to właśnie polscy wynalazcy położyli fundamenty pod ich rozwój.