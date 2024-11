Wynalazek wrocławskich naukowców może pomóc w budowaniu baz na Księżycu. Mowa o urządzeniu zdolnym przesiewać księżycową glebę. To niezbędny krok do produkcji cegieł, z których ma powstać lądowisko dla ziemskich statków. Nasi naukowcy opatentowali już swoje dzieło.

Odcisk buta zostawiony na księżycu przez Edwina Eugene’a Buzza Aldrina, jr, 20 lipca 1969 r. w trakcie pierwszego lądowania na Księżycu / NASA / PAP/DPA

Badacze z Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze spółką Four Point opracowali koncepcję urządzenia do przesiewu regolitu, czyli gleby księżycowej. Pozyskany w ten sposób materiał ma później posłużyć do produkcji materiałów konstrukcyjnych do budowy baz na powierzchni naszego naturalnego satelity.

Wynalazek wpisuje się w szerszy projekt zlecony przez NASA, a prowadzony przez amerykańską firmę Astroport Space Technologies. Jego celem jest przygotowanie lądowiska do startów i lądowań na Księżycu.

Celem wrocławskiego projektu jest zbudowanie urządzenia do sortowania materiału budowlanego do użytku w projekcie firmy Astroport Space Technologies.

Projekt Astroportu zakłada spiekanie drobnych cząsteczek skał i formowanie ich w cegły. Wymagać to będzie jednak przygotowania materiału poprzez odsianie drobnych ziaren skały od większych kamieni. Pomóc w tym ma właśnie polska technologia.

"Użycie technik stosowanych na ziemi jest niemożliwe"

Jak poinformował kierownik zespołu dr hab. inż. Damian Pietrusiak z Wydziału Mechanicznego PWr - użycie na Księżycu technik stosowanych na Ziemi jest niemożliwe z powodu braku atmosfery i wody.

Polskie urządzenie będzie sortowało regolit za pomocą siły odśrodkowej, co potencjalnie pozwalałoby na użycie takiej technologii w miejscach, gdzie grawitacja nie występuje.

Nasz separator ma odśrodkowy wirnik, co jest oczywiście rozwiązaniem na pierwszy rzut oka podobnym do wielu innych. Nowością jest to, że zintegrowaliśmy bęben ze spiralą w środku. W środku obracającego się stożkowego bębna znajduje się spirala, także się obracająca, z tą samą prędkością. Dzięki temu większe cząstki regolitu trafią na spiralę i przebędą na niej całą ścieżkę, aż na dół sortera. Natomiast te drobne zostaną wyrzucone na ściany stożka i poprzez niewielkie otwory w jego powierzchni trafią do zbiornika na zewnątrz - wyjaśnił Pietrusiak.

Separator w przyszłości mógłby także posłużyć w procesach przesiewania odpowiednich frakcji regolitu do np. pozyskiwania z niego tlenu czy produkcji metali. Widzimy dla niego także potencjalne zastosowania na Ziemi jako urządzenia do przesiewania w miejscach np. o ograniczonym dostępie do wody - dodał naukowiec.

Wspólny wynalazek zespołu z Wydziału Mechanicznego i firmy Four Point jest już chroniony zgłoszeniem patentowym. Astroport Space Technologies wykupiła licencję na jego wykorzystanie i obecnie planuje pierwsze testy na prostych modelach urządzenia.

Opracowanie: Krzysztof Maj.