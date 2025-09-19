Castorama po raz kolejny zachęca do ekologicznych działań, organizując akcję "Kwiaty za elektrograty". Za oddanie zużytego sprzętu elektronicznego można otrzymać wrzosy. Zbiórka potrwa od 18 do 20 września lub do wyczerpania zapasów sadzonek.

/ Shutterstock

Akcja "Kwiaty za elektrograty" to inicjatywa, która od 15 lat promuje bezpieczną utylizację starego sprzętu elektronicznego. W zamian za przyniesione elektrośmieci, uczestnicy otrzymują sadzonki wrzosów. Do tej pory w ramach akcji zebrano 6619 ton elektroodpadów, a w ręce klientów trafiło ponad milion sadzonek wrzosów i bratków.

Jak wymienić elektrośmieci na wrzosy?

Zbiórka potrwa od 18 do 20 września lub do wyczerpania zapasów sadzonek. Akcja obejmuje wszystkie sklepy stacjonarne Castorama, w tym Castorama Smart, Castorama Express oraz Brico Depot na terenie całej Polski.

Zasady wymiany są proste - za duży sprzęt, taki jak lodówka czy kuchenka, można otrzymać trzy wrzosy. Telewizor lub elektronarzędzia to dwa wrzosy, a mniejsze urządzenia, takie jak telefony, odkurzacze, roboty kuchenne, komputery lub 40 sztuk baterii, można wymienić na jedną sadzonkę. Maksymalnie jedna osoba może otrzymać 10 wrzosów.

Zadbaj o środowisko i zyskaj wrzosy

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, które mogą negatywnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi. Odpowiednia utylizacja tego typu odpadów jest kluczowa dla ochrony przyrody. Zebrane podczas akcji elektroodpady zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom, które zajmą się ich bezpiecznym przetworzeniem.

Akcja "Kwiaty za elektrograty" to nie tylko okazja do pozbycia się niepotrzebnego sprzętu, ale także szansa na wsparcie działań proekologicznych. Warto wykorzystać tę możliwość, by zadbać o środowisko i wzbogacić swój ogród o nowe rośliny.