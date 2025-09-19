Brytyjski zespół Massive Attack zdecydował się usunąć swoją muzykę z platformy Spotify. To protest przeciwko inwestycjom założyciela serwisu, Daniela Eka, w firmę rozwijającą sztuczną inteligencję na potrzeby wojska. Artyści podkreślają, że nie chcą, by ich twórczość finansowała "śmiercionośne, dystopijne technologie".

Massive Attack wycofuje swoją muzykę ze Spotify w proteście przeciwko inwestycjom CEO w militarne AI / Shutterstock

Brytyjska grupa Massive Attack jako pierwszy zespół związany z dużą wytwórnią zdecydowała się wycofać cały swój katalog ze Spotify. Powodem jest inwestycja Daniela Eka, założyciela i CEO platformy z muzyką, w firmę Helsing, która rozwija technologie sztucznej inteligencji wykorzystywane na polu walki. Ek, poprzez swój fundusz Prima Materia, zainwestował w czerwcu 2025 roku 600 milionów euro w tę spółkę.

Helsing opracowuje oprogramowanie analizujące dane z sensorów i systemów uzbrojenia, a także produkuje własne drony wojskowe HX-2. Daniel Ek pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy.

W oświadczeniu członkowie zespołu Massive Attack podkreślili:

"W świetle znaczących inwestycji CEO w firmę produkującą wojskowe drony i technologie AI zintegrowane z samolotami bojowymi, Massive Attack złożyli osobną prośbę do naszej wytwórni o usunięcie naszej muzyki z serwisu Spotify we wszystkich krajach. (...) Ekonomiczny ciężar, który od dawna spoczywa na artystach, jest teraz spotęgowany przez ciężar moralny i etyczny, gdyż z trudem zarobione pieniądze fanów i twórczość muzyków ostatecznie finansują śmiercionośne, dystopijne technologie. Mamy tego dosyć. Inna droga jest możliwa".

Protest przeciwko wojnie w Strefie Gazy

Zespół dołączył także do inicjatywy "No Music for Genocide", w ramach której ponad 400 artystów i wytwórni blokuje dostęp do swojej muzyki na platformach streamingowych w Izraelu.

Spotify w odpowiedzi, cytowanej przez brytyjski "The Guardian" podkreśliło, że "Spotify i Helsing to dwie zupełnie oddzielne firmy", a technologia Helsing "nie jest wykorzystywana w Gazie, lecz skupia się na obronie Europy, w tym Ukrainy". Sama firma Helsing dodała, że jej rozwiązania są wdrażane wyłącznie w krajach europejskich "w celu odstraszania i obrony przed rosyjską agresją na Ukrainę".

Massive Attack nie są jedynym zespołem, który zdecydował się na taki krok. Wcześniej podobne decyzje podjęli m.in. King Gizzard and the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor czy Deerhoof. Jednak jako zespół związany z dużą wytwórnią, Massive Attack nie mogą przenieść swojej muzyki na alternatywne platformy, takie jak Bandcamp.

W swoim wpisie na Instagramie Massive Attack przypomnieli: "W 1991 roku plaga przemocy apartheidu upadła w RPA, wspierana z daleka przez bojkoty, protesty i wycofanie się artystów. W 2025 roku to samo dotyczy państwa Izrael. (...) Apelujemy do wszystkich muzyków, by swój smutek, gniew i twórczość przekuli w spójną, rozsądną i niezbędną akcję, by zakończyć niewyobrażalne piekło, które każdego dnia spotyka Palestyńczyków".

Zespół od lat angażuje się w działania na rzecz Palestyny i wspiera artystów, którzy obawiają się wyrażać swoje poglądy z powodu presji prawnej i cenzury.