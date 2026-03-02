Źródło bliskie władzom Arabii Saudyjskiej ostrzegło, że "skoordynowany" atak Iranu na saudyjską infrastrukturę naftową może doprowadzić do zdecydowanej reakcji militarnej Rijadu – informuje agencja AFP. Dziś rano doszło do ataku dronów w pobliżu koncernu naftowego Saudi Aramco w Ras Tanura – największej rafinerii w kraju.

Armia Arabii Saudyjskiej podniosła poziom gotowości do maksymalnego - podało źródło w siłach zbrojnych tego państwa.

Dodatkowo - jak przekazało źródło agencji AFP - Rijad zaatakuje "irańskie obiekty naftowe", jeśli Teheran rozpocznie "skoordynowany atak na Aramco".

Rafineria Ras Tanura pod ostrzałem

W cieniu politycznych napięć doszło do realnego zagrożenia dla jednego z najważniejszych obiektów przemysłowych na świecie. Według Saudyjskiej Agencji Prasowej, w największej w kraju rafinerii Ras Tanura miał miejsce pożar, wywołany przez odłamki z dwóch zestrzelonych dronów, które atakowały obiekt. Na szczęście, jak przekazały źródła agencji Bloomberga, pożar został szybko opanowany, jednak prace w rafinerii zostały wstrzymane.

Ras Tanura to prawdziwe serce saudyjskiego przemysłu naftowego. To właśnie stąd codziennie na światowe rynki trafia aż 550 tysięcy baryłek ropy naftowej. Rafineria jest kluczowym dostawcą paliw transportowych, takich jak olej napędowy i benzyna, dla odbiorców w Europie.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również największy terminal eksportowy Saudi Aramco, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

Ewentualny atak Iranu na saudyjskie instalacje naftowe mógłby wywołać efekt domina na światowych rynkach energii, prowadząc do gwałtownego wzrostu cen ropy i destabilizacji gospodarczej.

