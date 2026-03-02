Ras Tanura to prawdziwe serce saudyjskiego przemysłu naftowego. To właśnie stąd codziennie na światowe rynki trafia aż 550 tysięcy baryłek ropy naftowej. Rafineria jest kluczowym dostawcą paliw transportowych, takich jak olej napędowy i benzyna, dla odbiorców w Europie.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również największy terminal eksportowy Saudi Aramco, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

Ewentualny atak Iranu na saudyjskie instalacje naftowe mógłby wywołać efekt domina na światowych rynkach energii, prowadząc do gwałtownego wzrostu cen ropy i destabilizacji gospodarczej.