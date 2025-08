Włoska przygoda zakończona słonym rachunkiem – 60-letni Brytyjczyk, który zignorował ostrzeżenia o niebezpieczeństwie na jednym z zamkniętych szlaków w Dolomitach, został uratowany przez służby ratownicze. Za helikopter i akcję ratunkową musi teraz zapłacić ponad 14 tysięcy euro.

Brytyjski turysta zapłacił ponad 14 tysięcy euro za akcję ratunkową w Dolomitach / Shutterstock

Ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły we włoskich Dolomitach do serii osuwisk i erozji ziemi. Służby ratownicze w regionie Belluno zamknęły dziesiątki szlaków, ostrzegając turystów przed niebezpieczeństwem. Jednak nie wszyscy stosują się do zaleceń.

60-letni Brytyjczyk postanowił wyruszyć na słynną Ferratę Berti. Wyruszył z Passo Tre Croci, mimo wyraźnych znaków - po włosku i angielsku - informujących o zamknięciu trasy z powodu ryzyka osuwisk.

Sytuacja stała się dramatyczna, gdy na wysokości 2 500 metrów turysta znalazł się w gęstych chmurach, a z gór zaczęły spadać pojedyncze głazy. Brytyjczyk wezwał pomoc.

Akcja ratunkowa z udziałem dwóch helikopterów

Akcja ratunkowa nie była łatwa. Ze względu na trudne warunki pogodowe - gęste chmury i ograniczoną widoczność - ratownicy musieli użyć aż dwóch helikopterów.

Turysta miał ogromne szczęście, że uszedł z życiem - powiedział później Nicola Cherubin, szef alpejskiej służby ratowniczej w San Vito di Cadore, cytowany przez "The Guardian".

Słony rachunek za ratunek - ponad 14 tysięcy euro

Po szczęśliwym zakończeniu akcji Brytyjczyk otrzymał fakturę, która może przyprawić o zawrót głowy. Za całą interwencję musi zapłacić 14 225 euro. Sam lot helikopterem kosztował 11 160 euro, a całość powiększyły jeszcze dodatkowe opłaty i podatek VAT w wysokości 22 procent. Za udział ratowników doliczono 200 euro za służbę i 50 euro za każdą godzinę akcji, do maksymalnej kwoty 700 euro.

Warto dodać, że kilka dni wcześniej w podobnych warunkach ratowano dwóch belgijskich turystów - w ich przypadku rachunek był znacznie niższy, ponieważ Belgia jest członkiem Unii Europejskiej. W przypadku Brytyjczyka, po brexicie - ten rachunek był znacznie wyższy.