Pranie może wydawać się prostą czynnością, ale wrzucenie niewłaściwych rzeczy do pralki może słono kosztować - od zniszczonych ubrań po poważne uszkodzenie sprzętu. Oto cztery rzeczy, których lepiej tam nie wkładać, jeśli nie chcesz później żałować.

Jeśli zdecydujesz się na pranie butów sportowych lub tenisówek w pralce, umieść je w siatkowej kosmetyczce (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Inteligentne pranie to oszczędność pieniędzy, troska o środowisko i sposób na przedłużenie życia pralki. Ale uwaga - nie wszystko, co nosisz lub masz w kieszeniach, nadaje się do prania automatycznego.

W przeciwnym razie ryzykujesz zniszczeniem ulubionych ubrań, a nawet samego bębna. A czasem - i jednego, i drugiego.

1. Ubrania z sierścią zwierzęcą

Psy i koty linieją obficie, szczególnie wiosną i jesienią. Podczas przytulania, sierść szybko przykleja się do koszul lub swetrów i trudno ją usunąć bez specjalnej szczotki.

Przed włożeniem ubrań z sierścią do pralki, delikatnie wyszczotkuj je szczotką lub wałkiem do usuwania kłaczków. W przeciwnym razie włosy będą gromadzić się w pralce, tworzyć kołtuny i mogą zatykać części urządzenia.

2. Odzież wykonana z włókien naturalnych lub skóry

Ubrania z włókien naturalnych, takich jak alpaka, kaszmir czy jedwab, należy prać sporadycznie, najlepiej ręcznie. Odzieży skórzanej, takiej jak spódnice, spodnie czy swetry z domieszką skóry, również nie należy prać w pralce.

Zamiast tego powieś ubrania na wieszaku i pozwól im się przewietrzyć przez kilka godzin. Jeśli jednak zdecydujesz się na pranie, wybierz delikatny cykl prania (30 st. C do maksymalnie 40 st. C), który oferuje wiele nowoczesnych pralek.

3. Klucze lub monety w kieszeniach

Często zdarza się, że zostawiasz klucze lub monety w kieszeniach i przypadkowo pierzesz je razem z ubraniami. To poważny błąd!

Metalowe przedmioty mogą nie tylko uszkodzić pralkę, ale także zablokować pompę i zatkać odpływ. Zawsze sprawdzaj kieszenie przed praniem.

4. Trampki z kolcami lub korkami

Pranie trampek w pralce budzi wiele kontrowersji. Choć niektórzy producenci dopuszczają delikatny cykl prania, w przypadku butów z kolcami, ćwiekami czy metalowymi ozdobami zdecydowanie lepiej postawić na pranie ręczne. To pozwoli uniknąć uszkodzeń bębna pralki oraz samych butów.

Wskazówka: Jeśli zdecydujesz się na pranie butów sportowych lub tenisówek w pralce, umieść je w siatkowej kosmetyczce. Taki zabieg chroni je przed bezpośrednim tarciem i uszkodzeniami.

A gdy nie masz pewności, czy dane obuwie nadaje się do prania automatycznego, zawsze sprawdź metkę producenta lub oddaj je do profesjonalnego czyszczenia. To prosty sposób, by zaoszczędzić pieniądze i zadbać zarówno o swoje ubrania, jak i o pralkę.