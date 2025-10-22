Słodkie ziemniaki, znane również jako bataty, to nie tylko smaczny dodatek do jesiennych potraw, ale także prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Eksperci podkreślają, że bataty wspierają zdrowie serca, pomagają regulować poziom cukru we krwi i dostarczają cennych elektrolitów. Dowiedz się, dlaczego warto włączyć je do swojej diety i jak najlepiej je przygotować, by zachować ich prozdrowotne właściwości.

Dlaczego warto jeść bataty? Korzyści dla serca, poziomu cukru i elektrolitów / Shutterstock

Bataty są bogate w błonnik, potas i antyoksydanty, co wspiera zdrowie serca i reguluje poziom cukru we krwi.

Słodkie ziemniaki zawierają więcej potasu niż banany i są lepszym wyborem niż zwykłe ziemniaki ze względu na obecność beta-karotenu.

Najlepszym sposobem przygotowania batatów, by zachować ich wartości odżywcze, jest gotowanie.

Najważniejsze informacje na stronie głównej RMF24.pl

Jesień to czas, kiedy na stołach królują rozgrzewające potrawy, a jednym z najpopularniejszych składników są słodkie ziemniaki, czyli bataty. To warzywo zyskuje coraz większą popularność także w Polsce, nie tylko ze względu na smak, ale przede wszystkim na liczne korzyści zdrowotne.

Skarbnica błonnika i wsparcie dla serca

Bataty są wyjątkowo bogate w błonnik - średniej wielkości bulwa zawiera około czterech gramów tego cennego składnika. Błonnik odgrywa kluczową rolę w profilaktyce chorób serca, pomagając obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zablokowania tętnic, a co za tym idzie - zawału serca czy udaru mózgu.

Eksperci podkreślają, że błonnik obecny w batatach nie tylko wspiera pracę serca, ale także spowalnia wchłanianie cukru z pożywienia. To szczególnie ważne dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i uniknąć gwałtownych skoków cukru, które mogą prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów czy nerek.

Naturalne źródło elektrolitów i witamin

Bataty są także doskonałym źródłem potasu - minerału i elektrolitu, który pomaga regulować ciśnienie krwi, przeciwdziała skurczom mięśni i wspiera prawidłową pracę serca. Co ciekawe, średniej wielkości ugotowany batat dostarcza około 350 mg potasu, czyli więcej niż popularny banan. Zalecane dzienne spożycie potasu wynosi 2 600 mg dla kobiet i 3 400 mg dla mężczyzn.

Oprócz potasu, bataty zawierają witaminę C, która wzmacnia odporność, oraz witaminę B6, wspierającą układ nerwowy i funkcje mózgu. Jednak to obecność beta-karotenu, nadającego batatom charakterystyczny pomarańczowy kolor, czyni je wyjątkowo wartościowymi. Beta-karoten to silny antyoksydant, który organizm przekształca w witaminę A, niezbędną dla zdrowia oczu i prawidłowego wzrostu komórek.

Bataty czy ziemniaki. Co wybrać?

Zarówno bataty, jak i tradycyjne ziemniaki są bogate w węglowodany, witaminy i minerały. Jednak to bataty mają przewagę dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu i większej ilości potasu.

Dietetycy podkreślają, że to właśnie obecność antyoksydantów sprawia, że bataty są korzystniejszym wyborem dla osób dbających o zdrowie serca i układu krążenia.

Jak najlepiej przygotować bataty?

Sposób przygotowania batatów ma ogromne znaczenie dla zachowania ich wartości odżywczych. Choć pieczenie czy smażenie są popularne, eksperci zalecają gotowanie batatów. Badania wykazują, że gotowanie pozwala zachować więcej antyoksydantów niż pieczenie, smażenie czy gotowanie na parze. Warto więc sięgać po gotowane bataty jako dodatek do obiadu, składnik zup, sałatek czy zdrowych przekąsek.

Bataty to warzywo niezwykle uniwersalne. Można je wykorzystać do przygotowania gnocchi, frytek, zapiekanek, a nawet ciast i deserów. Już jedna bulwa dziennie wystarczy, by poczuć ich pozytywny wpływ na zdrowie.