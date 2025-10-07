Nie tylko leczo i chili con carne! Papryka to prawdziwa królowa kuchni, która podbija serca smakoszy na całym świecie. W sezonie na polską paprykę warto zanurzyć się w aromatyczną podróż przez różnorodne tradycje kulinarne i odkryć, jak wiele potrafi zdziałać jedno, niepozorne warzywo!

Papryka rządzi w kuchni świata! Odkrywamy sekrety najpopularniejszego warzywa sezonu / Shutterstock

Papryka - kolorowy ambasador smaków

Gdyby kuchnia miała swojego ambasadora, papryka z pewnością ubiegałaby się o to stanowisko. To warzywo, które potrafi rozgrzać do czerwoności, ale i wprowadzić subtelną słodycz do sałatek czy dań głównych. Papryka, choć pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, dziś króluje na stołach na wszystkich kontynentach. Jej historia w Europie rozpoczęła się wraz z wyprawami Krzysztofa Kolumba, a dziś nie wyobrażamy sobie bez niej tak popularnych dań, jak leczo, chili con carne czy peperonata.

Od surowej po pieczoną - papryka w każdej odsłonie

Papryka to prawdziwy kameleon wśród warzyw - można ją smażyć, dusić, piec, a nawet jeść na surowo. Jej chrupkość i soczystość sprawiają, że jest niezastąpiona w świeżych sałatkach, ale równie świetnie sprawdza się w rozgrzewających gulaszach. Węgierskie leczo, hiszpańskie pimientos de padrón, meksykańskie mole czy włoska peperonata - każde z tych dań to popis dla papryki w zupełnie innym wydaniu.

Węgierskie leczo - klasyka, która podbiła Polskę

Nie ma wątpliwości: Węgry i papryka to duet doskonały. Leczo to flagowe danie tamtejszej kuchni, które równie mocno rozgościło się w polskich domach. Podstawą są tutaj papryka, pomidory, cebula, czosnek i papryka w proszku, a czasem także kiełbasa. Robert Makłowicz, kulinarny autorytet, podkreśla, że leczo nie toleruje nadmiaru składników - pieczarki czy cukinia to już nie ta bajka! To właśnie prostota i wyrazisty smak czynią leczo tak wyjątkowym.

Hiszpania - papryczki, które potrafią zaskoczyć

Papryka podbiła świat! Oto sekrety najpopularniejszego warzywa sezonu / Shutterstock

W hiszpańskim menu papryka zajmuje ważne miejsce, choć często pojawia się w nieco innej formie niż u naszych sąsiadów. Pimientos de padrón to małe, zielone papryczki smażone na oliwie i posypane solą morską. Zabawa polega na tym, że nigdy nie wiadomo, która będzie pikantna - "Unos pican, otros no", mówią Hiszpanie. To nie tylko kulinarna rozrywka, ale i smak, który zapada w pamięć. Z kolei pimentón de la Vera, czyli wędzona papryka, nadaje potrawom głębokiego, słodko-gorzkiego aromatu - bez niej chorizo nie byłoby takie samo!

Meksyk - ojczyzna papryki i ognistej kuchni

Meksykańska kuchnia to raj dla miłośników papryki. Jalapeño, poblano, guajillo chile czy habanero - każda odmiana ma swoje miejsce i zastosowanie. To właśnie papryka buduje smak legendarnych sals, chili con carne czy złożonego mole poblano. Bez niej trudno wyobrazić sobie meksykańską ucztę, gdzie ognisty smak przeplata się z nutami czekolady, orzechów i aromatycznych przypraw.

Skala Scoville’a / Maria Samczuk / PAP

Azja - papryka w ogniu przypraw

Azjatyckie potrawy trudno sobie wyobrazić bez ostrych papryczek. W Tajlandii króluje som tam - pikantna sałatka z zielonej papai i chilli, a zupa tom yum rozgrzewa swoim intensywnym smakiem. W Korei papryka gochugaru to składnik numer jeden w kimchi i paście gochujang, która nadaje potrawom głębię i charakterystyczny ognisty posmak.

Włoska peperonata i bałkański ajwar - papryka w wersji comfort food

We Włoszech papryka kojarzy się przede wszystkim z peperonatą - aromatycznym gulaszem warzywnym z papryki, pomidorów i czosnku. To danie, które doskonale sprawdza się zarówno jako dodatek do makaronu, jak i samodzielna przekąska. Na Bałkanach króluje ajwar - pasta z pieczonej papryki i bakłażana, która idealnie komponuje się z grillowanym mięsem i świeżym pieczywem.

Turcja - papryka w roli głównej

W kuchni tureckiej papryka to prawdziwy fundament - obecna w wersji świeżej, pieczonej i suszonej. Biber dolmasi, czyli papryka faszerowana mięsem i ryżem, doprawiona miętą i przyprawami, to danie, które zachwyca nie tylko smakiem, ale i aromatem.