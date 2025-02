"Myślę, że Kanada wiele by na tym zyskała, gdyby była 51. stanem, ponieważ tracimy 200 miliardów dolarów rocznie" - powiedział prezydent USA Donald Trump. Jak podkreślił, nie żartuje, mówiąc o przyłączeniu Kanady do USA.

Donald Trump na finale Super Bowl / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

W wywiadzie wyemitowanym przed Super Bowl Donald Trump zasugerował też, że nałoży odroczone o miesiąc cła na Kanadę i Meksyk.

Trump: Kanada wiele by na tym zyskała

Podczas wywiadu dla telewizji Fox prezydent został zapytany o niedawne słowa premiera Kanady Justina Trudeau, który powiedział do przedsiębiorców, że groźba przyłączenia Kanady do USA jest "rzeczywista". Trump zgodził się z oceną szefa rządu w Ottawie.

Myślę, że Kanada wiele by na tym zyskała, gdyby była 51. stanem, ponieważ tracimy 200 miliardów dolarów rocznie z Kanadą, a ja nie pozwolę, żeby to się stało. To za dużo. Dlaczego płacimy 200 miliardów dolarów rocznie, w zasadzie w formie dotacji dla Kanady? - mówił Trump, odnosząc się do bilansu handlowego między krajami (w rzeczywistości kanadyjska nadwyżka w 2024 r. wyniosła 63 mld dol.). Ale gdyby byli 51. stanem, nie miałbym nic przeciwko temu - dodał.

Trump stwierdził, że Kanada w odpowiedzi na ogłoszenie ceł dużo zrobiła, by uszczelnić granicę i walczyć z przemytem fentanylu, przez co odłożył wdrożenie ceł o 30 dni. Ocenił jednocześnie, że wciąż jest to zbyt mało, by miał zrezygnować z ceł w ogóle. Coś musi się wydarzyć. To jest nie do utrzymania i zamierzam to zmienić - powiedział.

Trump o działalności Muska

Trump poparł też wywołujące kontrowersje działania Elona Muska i jego zespołu DOGE, mimo że w sobotę sędzia federalny zdecydował o wstrzymaniu dostępu ludzi Muska do bazy danych i systemu płatności resortu finansów. Musk wezwał w niedzielę do impeachmentu sędziego, a wiceprezydent JD Vance sugerował, że jego decyzja jest nielegalna.

Trump powiedział, że w pełni ufa miliarderowi, którego firmy otrzymują wielomiliardowe kontrakty z państwem. Stwierdził, że Musk "nic na tym nie zyskuje", wyrażając zdumienie, że poświęca na szukanie oszczędności budżetowych tak wiele czasu. Zapowiedział, że Musk wkrótce weźmie się za audyt resortu edukacji, a potem za Pentagon, gdzie ma znaleźć "nadużycia i oszustwa warte setki miliardów dolarów".

Niedzielny wywiad Trumpa przed finałem rozgrywek futbolowych NFL jest powrotem po czteroletniej przerwie do zwyczajowych wywiadów prezydentów przed największym amerykańskim widowiskiem sportowym roku.